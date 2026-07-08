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Румен Радев: Подкрепа за Украйна, но не за наша сметка

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Ден втори от срещата на върха на НАТО

Снимка: БТА
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България ще продължи да подкрепя Украйна, но не и за сметка на социалните разходи. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание в рамките на срещата на върха на НАТО. Единен ли е алиансът, засилване на отбранителния капацитет на Европа и войните в Украйна и Близкия изток - тези теми доминират форума.

Дълбока трансформация на НАТО и необходимост от засилване на отбранителните способности на Европа - това бяха думите на премиера Румен Радев преди началото на днешното заседание на лидерите на 32-те.

Румен Радев, министър-председател: "Специално за България укрепването на нашия собствен национален отбранителен капацитет означава, че страната ни се превръща във важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за алианса Черноморски регион. Постигането на целта на НАТО за 5% от Брутния вътрешен продукт за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, в свързаност, в дигитална устойчивост и киберсигурност."

Засилване на подкрепата за Украйна обсъждат лидерите на пакта и България ще участва, но не и с цената на социалните разходи, увери Радев.

Румен Радев, министър-председател: "Редица български правителства подкрепяха системно и всестранно Украйна – и с финансова, и с медицинска, и с хуманитарна, и с военна подкрепа. Но всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитието на нашата икономика и за осигуряване на средства в нашия бюджет."

Единството на НАТО беше поставено отново под въпрос с изказването на Доналд Тръмп вчера, че Съединените кани трябва да контролират Гренландия.

Румен Радев, министър-председател: “Аз мисля, че може да бъде намерено едно рационално решение, така че Гренландия и в момента предоставя възможност за базиране на военна техника, за базиране на военни способности на нейната територия. Така че просто този процес може да бъде разширен. Не, тази тема периодично избухва. Аз не очаквам това да се случи. И мисля, че Европа стои единна зад Дания в този спор.”

Снимки: БТА

В отговор на въпрос на чужди медии за посланието му към руския президент Владимир Путин, Румен Радев заяви отново, че с конвенционални средства ядрена държава като Русия не може да бъде победена и настоя да се седне на масата за преговори.

Румен Радев, министър-председател: "Моето послание е ясно - ние колективният Запад, се опитваме да постигнем конвенционална победа над най-голямата ядрена сила без да имаме достатъчно възможности да се справим с техните хиперзвукови ракети. И това увеличава драматично риска от ескалация, от възможността за ядрен отговор. И това е много много опасно. Затова трябва да осигурим условия възможно най-скоро за дипломация и мир, и да не ескалираме."

Темата следят специалните ни пратеници Тоня Димитрова и Владимир Богдански.

#НАТО #Румен Радев

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