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Кресна отново с мерки срещу летния трафик към Гърция, местните недоволстват

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Чете се за: 04:35 мин.
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С настъпването на летния сезон в Кресна отново се въвежда промяна в организацията на движението. Забранява се левият завой в участъка на главния път с цел по-бързо преминаване на автомобилите и ограничаване на задръстванията, които традиционно се образуват заради интензивния трафик към Гърция. Мярката се прилага за втора поредна година. От Агенция „Пътна инфраструктура“ вече са монтирани разделителни колчета, които ограничават левите завои както за автомобилите, движещи се по главния път в посока Гърция, така и за тези, които идват от ул. „Цар Борис III“ и искат да завият наляво. Според местната власт мярката има ефект за пропускането на трафика, но създава сериозни затруднения за жителите на Кресна.

Петър Петров, заместник-кметът на община Кресна: „Отново е лято, отново имаме силен трафик, отново имаме задръствания, отново Кресна е в новините. Вчера АПИ монтира тези разделителни колчета. Това е мярка, която е позната от миналата година. Доколкото имаме нашите наблюдения, спомага за пропускането на автомобили и върши половинчата работа. Цялото решение с трафика ще бъде взето тогава, когато се пусне обходният път на Кресна.“

От общината обаче са категорични, че настоящата организация поставя местните жители в неизгодна позиция.

„Това е големият проблем за нас като ръководство в общината – как да обясним на нашите граждани, че за държавата хората, които са тръгнали за море, са по-важни от жителите на общината“, каза Петър Петров.

Той даде пример с нов знак, който според него затруднява хората, живеещи в Кресна.

Петър Петров, заместник-кметът на община Кресна: „Този знак задължава гражданите, идващи от квартал „Мораска“ и искащи да се включат към главния път в посока София, да завият надясно, да минат 5 километра, да влязат в кръговото и след това да продължат по посока София. Това е една дискриминация спрямо жителите на община Кресна.“

По думите му проблемът ще се задълбочи в дните с най-силен трафик.

„Знаем много добре, че в неделя, когато е засилен трафикът от Кулата към София, тук ще застанат полицаи и автомобилите, които са водени от навигация, ще бъдат пропускани по посока София. А жителите на град Кресна трябва да въртят 5 километра всеки ден за 20 метра пресичане на път“, коментира той.

От общината заявиха, че ще сезират АПИ за промяна на организацията.

„Още днес ще сезираме Агенция „Пътна инфраструктура“ и ще искаме да бъде премахнат този знак, който е в сериозен ущърб на жителите на Кресна“, каза Петър Петров.

Друг проблем, според местните жители, е свързан с регулирането на пешеходното пресичане. Светофарът се активира чрез бутон, но времето за изчакване понякога е твърде дълго.

„От 5 до 6 минути понякога се налага да изчакаш, докато светне зеленият светофар, за да преминеш. Представете си при 40 градуса този човек на 80 години къде чака на светофара, за да премине. Тежко е за жителите“, каза заместник-кметът.

По думите му миналата година общината е отправяла запитвания за съкращаване на интервала за изчакване, но е получила обяснение, че е необходимо групиране на пешеходците, за да не се затруднява допълнително автомобилният поток. Временната организация на движението в Кресна ще остане в сила до 15 септември. Междувременно продължава изграждането на обходния път, който според местните жители е единственото трайно решение на проблема. От областната администрация в Благоевград съобщиха, че строителните дейности са изпълнени на около 35%.

Вижте още в прякото включване на Аксения Ангелова

#срещу летния трафик #местните жители #Гърция #Кресна #мерки

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