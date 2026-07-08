БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мартин Атанасов: Платформата „Диагноза България“ открива аномалии за над 605 млн. лева в здравеопазването

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над 605 млн. лева потенциални аномалии при разходването на публични средства в здравната система за 2025 г. показва новата платформа „Диагноза България“. Това заяви в „Денят започва“ нейният създател Мартин Атанасов. По думите му платформата анализира официални данни за разходите в здравеопазването и откроява случаи, които изискват проверка.

Мартин Атанасов, създател на платформата „Диагноза България“: „Платформата анализира данни в много сфери на здравната система – не само плащанията на Здравната каса, а и управлението на общинските и държавните болници. Сравняваме дали една болница, спрямо други от същия тип, не харчи с 200, 300 или 500% повече за определена категория разходи. Това не означава автоматично злоупотреба, но със сигурност изисква проверка и обяснение.“

Той подчерта, че анализът е изготвен изцяло на базата на официална информация.

„Данните са само и единствено официални – получени от институции по Закона за достъп до обществена информация или вече публично достъпни. Информацията идва от Министерството на здравеопазването, НЗОК и други държавни институции. Посочените 605 млн. лева аномалии се отнасят единствено за 2025 година“, допълни той.

Според Атанасов платформата открива и сериозни разлики при цените, на които лечебните заведения закупуват лекарства.

Мартин Атанасов, създател на платформата „Диагноза България“: „Имаме данни за болници, които купуват едно и също лекарство на цени с разлика от 10-12 пъти. В една болница то струва 898 лева, а в друга – 67 лева. Когато тази разлика се умножи по десетки или стотици доставки, се получават значителни разлики в разходването на публичен ресурс.“

По думите му платформата не цели да обвинява конкретни лечебни заведения, а да подпомогне институциите при анализа на системните проблеми.

„Идеята не е да посочим една болница и да кажем, че там има злоупотреба. Целта е с факти и точни данни да покажем къде са дефицитите, за да могат институциите да предприемат необходимите мерки“, заяви Атанасов.

Той отправи и призив гражданите да упражняват по-активен контрол върху разходването на средствата в здравеопазването.

Мартин Атанасов, създател на платформата „Диагноза България“: „Контролът над здравната система не е само от страна на институциите. Той е от страна наша, като пациенти. От една страна, не бива да си затваряме очите, когато виждаме нередности, а да подаваме сигнали. Затова и платформата предлага възможност гражданите да сигнализират при съмнения за злоупотреби. От друга страна, всеки от нас може да упражнява контрол. Има приложение, наречено „еЗдраве“, разработено от Министерството на здравеопазването и Националната здравно информационна система. Всеки може да го изтегли и да види какви средства са изплатени от НЗОК на негово име, както и да получава известие всеки път, когато бъде отчетена медицинска дейност или клинична пътека и тя бъде заплатена от Здравната каса. Това е един проактивен контрол от страна на гражданите. Така виждаме какво се случва в реално време. Буквално секунди след като изляза от лекарския кабинет, получавам известие на телефона си.“

Вижте целия разговор във видеото

#605 милиона лева #"Диагноза България" #Мартин Атанасов #платформа #аномалии #здравеопазване

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
3
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ"
4
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за...
Приятелката на Никола Бургазлиев, която е била в катастрофиралото АТВ, даде показания пред съда в Бургас
5
Приятелката на Никола Бургазлиев, която е била в катастрофиралото...
Слаби превалявания днес, проливни валежи и гръмотевични бури утре
6
Слаби превалявания днес, проливни валежи и гръмотевични бури утре

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...

Още от: Общество

Кандидатстването след 7-ми клас: Започва подаването на документи за първо и второ класиране за гимназиите
Кандидатстването след 7-ми клас: Започва подаването на документи за първо и второ класиране за гимназиите
След катастрофата с три жертви на „Хемус“: 7-годишното дете остава в критично състояние След катастрофата с три жертви на „Хемус“: 7-годишното дете остава в критично състояние
Чете се за: 01:10 мин.
България е пласирала дълг от 2,5 млрд. евро на международните пазари, съобщи Гълъб Донев България е пласирала дълг от 2,5 млрд. евро на международните пазари, съобщи Гълъб Донев
Чете се за: 02:17 мин.
"Диагноза България": Нова платформа следи разходите на болниците "Диагноза България": Нова платформа следи разходите на болниците
Чете се за: 02:47 мин.
Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския тир, причинил смъртта на 9-годишната Крисия Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския тир, причинил смъртта на 9-годишната Крисия
Чете се за: 00:47 мин.
БПЦ е поканила Вселенския патриарх Варломей да посети страната през октомври БПЦ е поканила Вселенския патриарх Варломей да посети страната през октомври
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Промени в Изборния кодекс: Новите текстове влизат за обсъждане в правната комисия на НС
Промени в Изборния кодекс: Новите текстове влизат за обсъждане в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Мартин Атанасов: Платформата „Диагноза България“ открива аномалии за над 605 млн. лева в здравеопазването Мартин Атанасов: Платформата „Диагноза България“ открива аномалии за над 605 млн. лева в здравеопазването
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Жена пострада тежко след нападение от две кучета в Самоков Жена пострада тежко след нападение от две кучета в Самоков
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
След пожара в депо за отпадъци: Екоинспекцията в Стара Загора следи качеството на въздуха в района След пожара в депо за отпадъци: Екоинспекцията в Стара Загора следи качеството на въздуха в района
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Продължава разглеждането на бюджет 2026 от комисиите в НС
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
След катастрофата с три жертви на „Хемус“: 7-годишното...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Нови удари на САЩ срещу Иран: Отнет е и лицензът на Техеран за...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Кандидатстването след 7-ми клас: Започва подаването на документи за...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ