Мартин Атанасов: Платформата „Диагноза България“ открива аномалии за над 605 млн. лева в здравеопазването

Над 605 млн. лева потенциални аномалии при разходването на публични средства в здравната система за 2025 г. показва новата платформа „Диагноза България“. Това заяви в „Денят започва“ нейният създател Мартин Атанасов. По думите му платформата анализира официални данни за разходите в здравеопазването и откроява случаи, които изискват проверка.

Мартин Атанасов, създател на платформата „Диагноза България“: „Платформата анализира данни в много сфери на здравната система – не само плащанията на Здравната каса, а и управлението на общинските и държавните болници. Сравняваме дали една болница, спрямо други от същия тип, не харчи с 200, 300 или 500% повече за определена категория разходи. Това не означава автоматично злоупотреба, но със сигурност изисква проверка и обяснение.“

Той подчерта, че анализът е изготвен изцяло на базата на официална информация.

„Данните са само и единствено официални – получени от институции по Закона за достъп до обществена информация или вече публично достъпни. Информацията идва от Министерството на здравеопазването, НЗОК и други държавни институции. Посочените 605 млн. лева аномалии се отнасят единствено за 2025 година“, допълни той.

Според Атанасов платформата открива и сериозни разлики при цените, на които лечебните заведения закупуват лекарства.

Мартин Атанасов, създател на платформата „Диагноза България“: „Имаме данни за болници, които купуват едно и също лекарство на цени с разлика от 10-12 пъти. В една болница то струва 898 лева, а в друга – 67 лева. Когато тази разлика се умножи по десетки или стотици доставки, се получават значителни разлики в разходването на публичен ресурс.“

По думите му платформата не цели да обвинява конкретни лечебни заведения, а да подпомогне институциите при анализа на системните проблеми.

„Идеята не е да посочим една болница и да кажем, че там има злоупотреба. Целта е с факти и точни данни да покажем къде са дефицитите, за да могат институциите да предприемат необходимите мерки“, заяви Атанасов.

Той отправи и призив гражданите да упражняват по-активен контрол върху разходването на средствата в здравеопазването.

Мартин Атанасов, създател на платформата „Диагноза България“: „Контролът над здравната система не е само от страна на институциите. Той е от страна наша, като пациенти. От една страна, не бива да си затваряме очите, когато виждаме нередности, а да подаваме сигнали. Затова и платформата предлага възможност гражданите да сигнализират при съмнения за злоупотреби. От друга страна, всеки от нас може да упражнява контрол. Има приложение, наречено „еЗдраве“, разработено от Министерството на здравеопазването и Националната здравно информационна система. Всеки може да го изтегли и да види какви средства са изплатени от НЗОК на негово име, както и да получава известие всеки път, когато бъде отчетена медицинска дейност или клинична пътека и тя бъде заплатена от Здравната каса. Това е един проактивен контрол от страна на гражданите. Така виждаме какво се случва в реално време. Буквално секунди след като изляза от лекарския кабинет, получавам известие на телефона си.“

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