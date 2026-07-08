Нови удари на САЩ срещу Иран: Отнет е и лицензът на Техеран за продажба на петрол

Съединените щати нанесоха нова вълна от удари срещу Иран в отговор на вчерашните ирански атаки срещу три танкера в Ормузкия проток.

Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че са атакувани над 80 цели. Експлозии проехтяха на островите Харг и Кешм и в южните пристанищни градове Сирик и Бандар Абас. В отговор, Иран атакува с ракети и дронове над 85 цели в американски военни бази в Бахрейн и Кувейт. По-рано Съединените щати отнеха и наскоро върнатия лиценз на Иран да продава петрол. В страната и в съседен Ирак продължава поклонението пред върховния лидер Али Хаменей. Погребението му е утре в родния му град Машхад.