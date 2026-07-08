Бастиан Швайнщайгер: Христо Стоичков е моят герой

Легендата на Германия Бастиан Швайнщайгер изказа своето уважение към един от най-добрите футболисти на България Христо Стоичков.

"Христо Стоичков е моят герой. Стоичков, Балъков, Димитров, Попов... Стоичков е най-добрият футболист и винаги съм му бил фен", сподели дългогодишният национал на Германия в интервю за БНТ.

Според него Испания и Германия имат най-големи шансове да спечелят световното първенство.

"Мисля, че Испания ще спечели световното първенство. Мисля, че Испания играе най-добрия футбол. Отборът разполага с най-техничните футболисти. Франция разполага с най-добрите футболисти, от най-добро качество. Тези отбори са фаворитите ми за световното първенство. Аржентина постигна много трудна победа. След Кабо Верде, сега и Египет. Аржентина може да победи всеки", допълни германецът.

Вижте цялото интервю във видеото.