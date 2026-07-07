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Криминално
Общество
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Депутатите от бюджетната комисия приеха бюджетите на ДОО,...
20:54, 07.07.2026 (обновена)
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Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
15:52, 07.07.2026 (обновена)
Чете се за: 01:20 мин.
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да...
13:57, 07.07.2026 (обновена)
Чете се за: 03:47 мин.
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Спортни новини 07.07.2026 г., 22:10 ч.
от
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22:10, 07.07.2026
Спорт
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21:54, 07.07.2026
Повече права при пътуване със самолет: ЕП гласува актуализирани...
21:43, 07.07.2026
Започна ключовата среща на върха на НАТО в Анкара
21:23, 07.07.2026
Марин Льо Пен обяви, че ще участва в изборите
20:48, 07.07.2026
Депутатите от бюджетната комисия приеха бюджетите на ДОО, НЗОК и...
20:31, 07.07.2026
Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския тир, причинил...
20:03, 07.07.2026
Отвориха магистрала "Хемус" след катастрофата, при която...
19:09, 07.07.2026
Картел при доставките на храни за детски градини, училища, социални...
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Депутатите от бюджетната комисия приеха бюджетите на ДОО, НЗОК и държавния бюджет за 2026 г.
20:48, 07.07.2026 (обновена)
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