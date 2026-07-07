Отвориха магистрала "Хемус" след катастрофата, при която загинаха трима души

Отворена за движение е Автомагистрала "Хемус", след тежката катастрофа с три жертви. Сред загиналите е и 11-годишно дете, починало на път за болницата. Друго 7-годишно дете е в реанимация с опасност за живота.

Трагедията се е случила в участък с двупосочно движение заради ремонт на пътното платно Варна – Шумен.

Бусът и леката кола са се ударили челно. Катастрофата е станала по обяд в участъка между Шумен и Нови пазар. Точно там, заради ремонт на пътя, движението се осъществява в едното платно на магистралата.

гл. инсп. Веселин Георгиев, ОД МВР – Шумен: "Автомобил с шуменска регистрация се движи от посока Варна към Шумен в зоната на действие на временна организация. Засега по неустановени причини влиза в лентата за насрещно движение и се сблъсква с товарен автомобил."

В леката кола са пътували петима души, сред които две деца. В товарния бус е бил само шофьорът. На място са загинали двама възрастни - мъж на 67 години и жена на 48 години. В леката кола е имало две деца на 7 и на 11 години, като 11-годишното дете е починало на път за болницата.

С травми, но без опасност за живота, в болницата са 51-годишният шофьор на буса и 24-годишен мъж от леката кола.

д-р Димитър Костов, изп. директор на МБАЛ-Шумен: "Дете на 7 години и двама мъже на 54 и на 21 години, като в крайно тежко състояние е детето на 7 години. В крайно тежко състояние, интубирано е, поставено е на белодробна вентилация. В момента е в операционна зала."

13-километрова отсечка от магистралата е в ремонт, който наложи още от месец май да се въведе временна организация на движение. Пътят е обозначен и има ограничение на скоростта от 60 километра в час.