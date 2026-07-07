Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“

Тежка катастрофа на АМ „Хемус" с три жертви и ранени по неофициална информация. Сблъсъкът между бус и лек автомобил е станал в участък, където текат ремонти и движението е в едното платно. Към мястото на инцидента са насочени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ.

Вече е въведена временна организация на движението от и към Варна в участъка от Шумен до Нови пазар. Автомобилите преминават през път I-2 (стария път за Варна). Движението се регулира от полицията. Препоръчва се внимателно шофиране и да не се създават предпоставки за инциденти.