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Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Здравка Русева
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Тежка катастрофа на АМ „Хемус" с три жертви и ранени по неофициална информация. Сблъсъкът между бус и лек автомобил е станал в участък, където текат ремонти и движението е в едното платно. Към мястото на инцидента са насочени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ.

Вече е въведена временна организация на движението от и към Варна в участъка от Шумен до Нови пазар. Автомобилите преминават през път I-2 (стария път за Варна). Движението се регулира от полицията. Препоръчва се внимателно шофиране и да не се създават предпоставки за инциденти.

# АМ "Хемус" #птп #катастрофа

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