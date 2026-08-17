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Мъж на 53 години е задържан за нападение над полицейски служител в село Дъбово

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:15 мин.
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Снимка: БТА
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Мъж на 53 години е задържан за нападение над полицейски служител при задържането му във връзка със сигнал за домашно насилие в мъглижкото село Дъбово, съобщиха от Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за домашно насилие е подаден на 16 август в Районното управление в Казанлък. Установено е, че 53-годишен мъж е нанесъл няколко удара на 55-годишна жена, с която живее на семейни начала. По случая е образувано бързо производство, а мъжът е задържан за срок до 24 часа. При задържането му полицейските служители са станали обект на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, съпроводени със съпротива. Мъжът е нанесъл няколко удара на единия от полицейските служители.

По случая е образувано бързо производство за хулиганство при съпротива срещу орган на властта. Още три случая на домашно насилие са регистрирани на 16 август на територията, обслужвана от ОД на МВР - Стара Загора, съобщиха от полицията. В Мъглиж 27-годишна жена е подала сигнал, че в дома им е бита от 24-годишен мъж, с когото живее на семейни начала. По случая е образувано бързо производство. Мъжът не е намерен на адреса и е в процес на установяване.

В Стара Загора 30-годишна жена е съобщила, че бившият ѝ съпруг, също на 30 години, ѝ е нанесъл побой на тротоар. Изпратеният на място полицейски екип е установил жената, но мъжът не е бил намерен. Образувано е досъдебно производство.

В село Змейово 47-годишна жена е подала сигнал, че мъжът, с когото живее на семейни начала, я е заплашвал и е проявявал агресия към нея и детето им. На място е установен 48-годишният мъж, който е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

И по трите случая работата продължава под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

#село Дъбово #нападение над полицейски служител #мъж #задържан

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