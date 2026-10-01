Два автомобила се сблъскаха на кръгово кръстовище в Бургас, единият се обърна по таван (СНИМКИ)

Автомобил се обърна по таван след катастрофа на входа на Бургас. Инцидентът е станал малко преди 21:00 часа на кръговото кръстовище при влизане в града от автомагистрала "Тракия".

По първоначална информация са се сблъскали два автомобила. Единият е с турска регистрация, а другият – с бургаска. След удара автомобилът с бургаска регистрация се е преобърнал по таван.

На място са изпратени екипи на пожарната и полицията. Преобърнатият при катастрофата автомобил вече е изправен. Към момента няма официална информация за пострадали, както и за причините, довели до катастрофата.