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Два автомобила се сблъскаха на кръгово кръстовище в Бургас, единият се обърна по таван (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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автомобил обърна таван кръгово кръстовище бургас
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Автомобил се обърна по таван след катастрофа на входа на Бургас. Инцидентът е станал малко преди 21:00 часа на кръговото кръстовище при влизане в града от автомагистрала "Тракия".

По първоначална информация са се сблъскали два автомобила. Единият е с турска регистрация, а другият – с бургаска. След удара автомобилът с бургаска регистрация се е преобърнал по таван.

На място са изпратени екипи на пожарната и полицията. Преобърнатият при катастрофата автомобил вече е изправен. Към момента няма официална информация за пострадали, както и за причините, довели до катастрофата.

#катастрофа в Бургас #преобърната кола

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