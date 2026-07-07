Приятелката на Никола Бургазлиев, която е била в катастрофиралото АТВ, даде показания пред съда в Бургас

Нови разпити по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналото лято загина 35-годишна жена. Пред съда се изправи приятелка на Никола Бургазлиев, която е била в атракционната количка в момента на удара. От разпитите стана ясно, че на подсъдимия първоначално му е отказано да наеме АТВ, тъй като служителите преценили, че бил в неадекватно състояние.

Само 10 секунди са изминали от качването на Никола Бургазлиев и приятелката му в АТВ-то до фаталния удар в курорта.

„Не се сеща нищо, не се сеща, оставете момичета."

Пред съда Виктория Тодорова се яви с адвокат и разказа, че два буса са препречили пътя на АТВ-то, заради което Бургазлиев се качил на тротоара, повтаряйки, че машината ускорява и не може да я овладее.

Румен Попов, адвокат на Виктория Тодорова: "Тя е младо момиче, което също е пострадало, така че просто се притеснява и иска да присъства някой с нея."

В залата стана ясно, че атракционната количка е наета от втория опит.

Георги Радков, адвокат на близките на пострадалите: "Няколко минути преди това, заедно със своята спътничка, е отишъл и се е опитал да вземе АТВ, но му е било отказано, тъй като не е бил в адекватно състояние. Второ, има практика назад във времето, в която той не е връщал тези машини в добро състояние. Но той е отишъл при процесната фирма, където по необясними за нас причини, въпреки неадекватното му състояние, са му дали тази машина."

Димитър Шомилов, собственик на фирмата на АТВ-то: "Той си представя документа, работникът е преценил, че е в нормално състояние и му я е дал. Има си договор, който той е подписан. То е упоменато в договора и си поема вината Какво пише там? Пише, че не трябва да употребява наркотични вещества и алкохол."

Приятели на Бургазлиев отричат той да е употребявал наркотици.

Христо, приятел на Никола Бургазлиев: "Никога. Не мога да кажа, че това момче използва нещо, доколкото го познавам, а аз не го познавам от кратко време – от 9 години."

Разпитани бяха и полицаи за начина на взимане на пробата за наркотици, която показа употреба на марихуана.