Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца

Ден след като България и Турция предоговориха споразумението с „Боташ“, премиерът Румен Радев даде подробности за условията по договора.

Страната ни няма да плаща за резервиран капацитет през следващите 15 месеца, а единствено при реално използване на турските терминали за втечнен природен газ.

Радев увери, че натрупаните до момента задължения към турската страна няма да натоварят държавния бюджет.

Подписаният протокол между „Булгаргаз“ и „Боташ“ поставя началото на 15-месечен период, в който двете компании трябва да предоговорят условията по досега действащия договор. Премиерът Румен Радев подчерта, че през това време ще бъдат договорени нови финансови параметри и по-добри условия за използването на турската газова инфраструктура.

Румен Радев, министър-председател: „На първо място, следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през „Боташ“. В тези 15 месеца ще бъде оптимизиран договорът с „Боташ“ на основание на този протокол, който има няколко важни основополагащи параметри, които водят и постилат пътя към тези преговори.“

Изявлението на премиера дойде след появилите се коментари у нас, че предоговарянето е свързано с поемането на други ангажименти към Турция. Радев ги отхвърли.

Румен Радев, министър-председател: „Протоколът и тези отношения в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект. Така че това е един наистина свободен протокол именно в газовата сфера. И най-важното, този протокол постига съществено намаляване на цената за регазификация и пренос. И това е водено от разбирането и на двете страни, че можем да бъдем много по-ефективни и можем така да се позиционираме, че максимално да използваме нашия значителен потенциал, за да доставяме газ в още по-големи количества към Централна и Източна Европа.“

Премиерът коментира и натрупаните до момента задължения по договора с турската компания.

Румен Радев, министър-председател: „Дължим 360 милиона долара. Пак казвам всички, които казваха днес платихме половин милион за нищо. Ние не сме плащали. А с този протокол вече даваме възможност да намерим ефективно решение и ние знаем как и сме се уговорили, така че изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси. С тези 15 месеца ние ще имаме сериозна работа, за разлика от другите правителства, така че България да се позиционира като търговец на газ.“

Според министър-председателя, новите условия ще направят използването на турските терминали по-конкурентно.

Румен Радев, министър-председател: „Това ще определят самите дружества, но мога да ви кажа, че ние няма да плащаме нищо за капацитет, няма да ни се начисляват никакви задължения. Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено ние ще си платим преноса, но, обърнах внимание на най-важното, на значително, значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целия регион. И това е най-важната част на този протокол. Ние минаваме вече в ново измерение на позициониране на България на енергийната карта. Ставаме много силни. И ще направим така, че правителството ни да се възползва от това.“

Договорът между „Булгаргаз“ и „Боташ“ беше подписан през януари 2023 г. по време на втория служебен кабинет на Гълъб Донев. Срокът му е 13 години, а целта - осигуряване на достъп на България до терминалите за втечнен природен газ и газопреносната мрежа на Турция.