След срещата Радев – Ердоган: Договорът с „Боташ“ се замразява за 15 месеца

След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара „Булгаргаз“ и „Боташ“ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна при подобрени условия. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, бе подчертано още по време на срещата. Ще се работи и по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, се посочва в съобщението.

На срещата си Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган откроиха свързаността като ключов приоритет в двустранните отношения. Двамата разговаряха преди срещата на върха на НАТО, чийто домакин е столицата на Република Турция.

В рамките на разговора Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган подчертаха значението на партньорството между България и Турция за гарантиране на стабилността в региона и за развитието на сигурни вериги на доставки в условията на множество кризи.





