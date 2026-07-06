Екстремните жеги у нас показаха проблемите в проектирането на сградите

Голяма част от жилищните сгради у нас не са проектирани правилно, за да осигурят достатъчна защита при рекордно високите летни температури. Най-сериозен е проблемът при старите панелни блокове, в които милиони българи остават в капана на жегите, дори в собствените си домове.

Високо строителство, жилищни сгради плътно една до друга, безразборно остъклени тераси. Грешки, които затрудняват естественото движение на въздуха и задържат топлина. За тях признава професор Красимир Ениманев, участвал в изграждането на два от най-големите квартали в Русе през 80-те години на миналия век.

проф.Красимир Ениманев, строителен инженер:"Не се редуват високи - ниски сгради, архитектите нарушиха правилата поради ред указания в полза на парите. Някои от високите сгради, които бяха допуснати, затварят движението на въздуха. Най-грешното решение е остъкляването на тераси. Образува са аквариум."

Най-тежко е за хората, които живеят на последните етаж, където през нощта температурата не пада под 30 градуса и климатиците са единственото спасение в жегите.

За да охлади поне малко апартамента си Тодор Геров плаща почти 200 евро сметка за ток през летните месеци.

Тодор Геров: "Аз съм южно изложение, като в парник - сутрин гледам да не го пущаме, обаче следобяд няма накъде, направо става жестоко."

Живеещите в модерни сгради със стъклени фасади също не се чувстват комфортно зад стените на домовете си, защото повечето са без климатични инсталации.

проф. Красимир Ениманев, строителен инженер: "Между фасадата и самата сграда, т.е. вътре циркулира въздуха и това дава възможност да се охлажда цялата сграда. В Русе няма още изградена качествена такава."

Липсата на зелени площи в комбинация с бетон и стъкло превръща много от големите градове в топлинни острови. Община Русе прави първите стъпки, за да отговори на климатичните промени като монтира системи за разхлаждане с водна мъгла на оживени места в града.