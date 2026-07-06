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Две експертизи отложиха делото срещу Ива Михайлова в Кочани

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Чете се за: 03:12 мин.
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Новите данни оборват тезата на обвинението за вината ѝ

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Делото срещу Ива Михайлова от Кочани ще продължи на 29 и 30 юли. Причина за отлагането станаха две експертизи, които оборват тезата на обвинението за вината на Михайлова. За младата жена, станала жертва на катастрофа край Кочани, ви разказахме само по БНТ.

Вече 10 месеца Ива има забрана да напуска родния си град и не може да се лекува от травмите, получени при инцидента. Какви разминавания има между експертизите и защо?

Един от първите въпроси, на които Ива Михайлова отговори пред съда в Кочани беше както каква се самоопределя.

Ива Михайлова: "Тук съм родена. Българка съм.

съдията: Гражданин на?

- Ива: На Северна Македония и на България.

съдията: Държавянин на Република Северна Македония и Република България."

Прокурорът изложи тезата си, че при катастрофата на 7 октомври миналата година Ива е управлявала автомобила си с 84 км/ч при разрешени 60.

Защита остро възрази, че това е невярно представяне на фактите, тъй като по закон в този участък ограничението е 90 км/ч.

Насер Рауфи, адвокат на Ива Михайлова: "Бързината, с която се е движила обвиняемата, е била съобразена със закона, дори е била по-ниска от позволената."

Адвокатът допълни, че ограничение от 60 км/ч е въведено със знак четири кръстовища преди мястото на катастрофата и то няма отношение към участъка на инцидента. И приложи документ от пътната служба, който удостоверява, че в тази част от пътя ограничението е 90 км/ч.

Прокурорът твърди, че според доказателствата Ива не се е движила в дясната част на своето платно и е навлязла с около 50 сантиметра в насрещното. Защитата приложи заключенията на други две експертизи, които показват точно обратното.

Насер Рауфи, адвокат на Ива Михайлова: "Няма никакво съмнение, че другата кола, а не колата, управлявана от обвинената, е навлязла в лентата на обвинената Ива. А причина за навлизането на другата кола в лентата на Ива била, че в този момент полицията е спирала коли и колата, която е навлязла в лентата на Ива по тази причина е направила тази маневра."

Съдът прие, че посочените от адвокатите на Ива Михайлова нови експертизи трябва да бъдат приложени като доказателства по делото. Прокуратурата писка време да се запознае с тях, преди да бъдат разпитани както свидетелите, така и вещите лица.

#случаят Ива Михайлова #Кочани #дело

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