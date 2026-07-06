Делото "Ива" в Кочани може да продължи цял ден

Започва делото срещу Ива Михайлова от Кочани – момичето, за което разказа БНТ.

Ива живее в Република Северна Македония, но има и български паспорт. След участие в катастрофа тя е със забрана да напуска родния си град, въпреки нуждата от лечение.

Според прокурора по делото Ива Михайлова е карала в района на катастрофата с 84 км/ч при разрешена скорост 60 км/ч и е навлязла с около 50 см в платното за насрещно движение, с което е предизвикала инцидента.

Защитата обаче контрира тази теза на прокуратурата, като първо оспорва твърденията за превишение на скоростта. Тъй като знакът за ограничение на скоростта от 60 км/ч е бил поставен 4 кръстовища преди мястото на катастрофата, а в този участък стандартната разрешена скорост за движение е 90 км/ч, според защитата тя се е движила с по-ниска от максимално разрешената скорост.

Защитата твърди, че експертизите доказват точно обратното – че не Ива Михайлова е навлязла в насрещното движение, а насрещно движещият се срещу нея автомобил е навлязъл с 95 - 97 см в платното за движение на Ива Михайлова.

Приложена е медицинска експертиза, която показва, че здравословното състояние на Ива Михайлова се усложнява вследствие на получените по време на катастрофата травми, тъй като не ѝ се провежда необходимото специализирано лечение.

В момента съдът преценява дали да допусне поисканите от защитата на Ива Михайлова доказателства и изслушва становището на прокуратурата по тях. Делото може би ще продължи през целия ден.