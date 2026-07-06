БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Знаете ли че?
Деца
Фалшивите новини се разпространяват бързо
от
БНТ
A+
A-
12:18, 06.07.2026
Деца
Копирано в клипборда
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
12:12, 06.07.2026
Проверената информация е важна
12:12, 06.07.2026
След трагедията в Струма: Къде е табелата със забраната за къпане?
12:10, 06.07.2026
Различавайте истината от фалшивите новини
12:09, 06.07.2026
Да проверяваш информацията е като да бъдеш детектив
09:50, 06.07.2026
В сърцето на AI бума: Битката за чипове
09:31, 06.07.2026
Ваксината срещу варицела става задължителна от 1 юли, започва...
09:18, 06.07.2026
Митничари задържаха големи количества „маркови“ стоки
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
Последвайте ни
ТОП 24
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
3
Турция забрани къпането в Черно море
4
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
5
Полицията в Бургас проверява сигнал за луксозен автомобил, преминал...
6
62-годишен мъж загина в морето край Ахтопол
Реклама
Най-четени
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...
Реклама
Още от: Знаете ли че?
Истината е най-важна
Проверявайте източниците - сравнявайте информацията
12:43, 06.07.2026
Когато знаете как да познавате фалшивите новини, разбирате света по-добре
12:41, 06.07.2026
С малко внимание и критично мислене може да станете детективи на истината
12:40, 06.07.2026
Дезинформацията се разпространява много бързо в социалните мрежи
12:39, 06.07.2026
Социалните мрежи не са медии
12:38, 06.07.2026
Реклама
Водещи новини
След трагедията в Струма: Къде е табелата със забраната за къпане?
12:12, 06.07.2026 (обновена)
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Вълна от имейли за бомбени заплахи в цялата страна
11:33, 06.07.2026
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "Ива в Кочини" може да продължи цял ден
12:19, 06.07.2026
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Управителят отрече версия за техническа неизправност
12:21, 06.07.2026
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Скандалът „Баба Алино“: Уволнената шефка на кадастъра...
11:59, 06.07.2026
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Седми ден без следа: Продължава търсенето на 11-годишната Наталия
11:48, 06.07.2026
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Привикват за разпит певеца Емрах за обяснение кой е карал...
10:42, 06.07.2026
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Масирани руски атаки в Киев: Спасители и пожарни екипи работят на...
11:34, 06.07.2026
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ