Седми ден без следа: Продължава търсенето на 11-годишната Наталия

Една седмица в неизвестност! Издирването на 11-годишната Наталия, отвлечена от бившия приятел на майка ѝ, продължава седми ден.

От полицията уточняват, че непрекъснато се подават сигнали от хора, които твърдят, че са засичали Наталия и Асен, и то в различни общини във Варненска област. Последният сигнал е от събота вечерта за района на село Величково в община Дългопол, но последвалата проверка не е дала резултат. Работата на доброволците ще продължи вече само през светлата част на деня, като те претърсват гората, а полицаите влизат в изоставените къщи.

Периметърът на претърсване за момичето и пастрока ѝ вече е близо 100 километра. Полицаи и доброволци са по следите им от седмица.

старши комисар Цветан Пировски, директор на ОДМВР – Варна: „Нощно време работим по друга тактика, но няма да споделям каква е тактиката – със секрети и с дронове с инфрачервено заснемане. Когато доброволецът е на мястото, дроновете се бъркат, понеже има топлинно излъчване.“

В събота получили сигнал от местен овчар, че Наталия и Асен са забелязани в района на община Дългопол.

Юли Маринов, доброволец: „По негови думи той е бил в някаква ловджийска къща.

БНТ: За кое място става въпрос?

Юли Маринов, доброволец: "В село Величково. Един час по-късно е сигнализирал на полицията. Ние ходихме до къщата, проверихме, но няма никаква следа. Ако са нощували там, те вече са се преместили.“

Владимир Пейчев, доброволец: „Трудно е, понеже човекът много добре познава района. Не му е за първи път да се крие и трудно се намира.“

Близките на момичето се надяват тя да се прибере, но са притеснени какво може да ѝ направи Асен.

Петя, сестра на Наталия: „Зависи какво му е в главата, не знам. По принцип може да я нарани, а може и да не я нарани. Не мога да кажа със сигурност.“

Според експерти, след раздялата с майката на Наталия, Асен Симеонов е потърсил емоционално възмездие.

д-р Веселин Герев, психиатър: „И когато не може да го намери по друг начин, може да прибегне и до такива крайни мерки. Крайната цел е допълнително унижаване и емоционално малтретиране на майката, която, знаете, е много привързана към детето.“

Предполага се, че действията на мъжа са били предварително планирани.