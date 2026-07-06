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Левски замина без няколко футболисти за гостуването на Борац Баня Лука в Шампионската лига

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Чете се за: 01:17 мин.
Български футбол
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левски замина без няколко футболисти гостуването борац баня лука шампионската лига
Снимка: startphoto.bg
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Българският шампион Левски замина без половин дузина футболисти за Баня Лука, където утре ще играе в първи мач от първия кръг на Шампионската лига срещу местния първенец Борац.

Мустафа Сангаре, Мазир Сула и Карл Фабиен очаквано не попаднаха в състава на Хулио Веласкес, тъй като те нямат картотеки за първия кръг на турнира. Със "сините" не са още Асен Митков, Стипе Вуликич и Радослав Кирилов, които лекуват различни контузии. Най-тежко е състоянието на хърватския централен защитник, който бе опериран в края на миналия сезон и все още е далеч от завръщане в игра. Българските национали Кирилов и Митков постепенно ще влязат в добра форма, за да се върнат в игра.

За сметка на това с отбора са всички нови попълнения - Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Мехди Мубарик, Сержиньо и Алекс Сентейес.

Какво каза изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров - вижте във видеото!

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#ПФК ЛЕВСКИ

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