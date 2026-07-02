УЕФА смени съдиите за реванша между Левски и Борац, англичани ще ръководят двубоя

УЕФА извърши промяна в съдийските назначения за реванша между Левски и Борац Баня Лука от квалификациите на Шампионската лига. Вместо първоначално определената турска бригада, срещата на стадион „Георги Аспарухов“ на 14 юли ще бъде ръководена от английски съдийски екип.

Главен арбитър ще бъде 42-годишният Андрю Мадли, който има богат международен опит. Негови помощници ще са Нейл Дейвис и Блейк Антробъс, а четвърти съдия ще бъде Стюърт Атуел. За системата ВАР ще отговарят Майкъл Салсбъри и неговият асистент Шон Мейси-Елис.

Любопитното е, че Мадли вече е ръководил двубой на български клуб в европейските турнири. През юли 2021 година той беше главен съдия на реванша между Словачко и Локомотив Пловдив във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Чехите спечелиха с 1:0 в редовното време, но пловдивчани се наложиха с 3:2 след изпълнение на дузпи и продължиха напред в турнира.

Реваншът между Левски и Борац Баня Лука е насрочен за 14 юли от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“.