Бернард Текпетей: Искам да се подобрявам още повече и да помагам на Лудогорец

Бернард Текпетей изигра ключова роля за победата на Лудогорец с 2:0 над Ботев Пловдив в двубоя от петия кръг на Първа лига. След последния съдийски сигнал ганаецът беше избран за Играч на мача и изрази задоволството си от представянето на разградчани.

Текпетей беше сред най-активните футболисти на терена и имаше сериозен принос за първото попадение. Именно след негово центриране Тимъти Ауани не успя да изчисти топката и я изпрати в собствената си врата за 1:0.

Футболистът на "орлите“ подчерта, че успехът е дошъл след добра подготовка и изпълнение на предварителния план срещу "канарчетата“.

"Знаем колко са силни и огромно уважение към Ботев Пловдив. Имахме план, знаехме как ще играят, трябваше да се настроим към всичко това и да спечелим“, заяви Текпетей.

Ганаецът призова съотборниците си да не гледат прекалено напред, а да бъдат концентрирани върху всяко следващо предизвикателство.

"Най-важното е да мислим ден за ден. Трябва да излезеш и да спечелиш в мачове като този. Знаем, че ще е трудно, трябва да вярваш в себе си и в отбора“, добави той.

Текпетей коментира и собственото си състояние след завръщането си на терена, като не скри амбицията си постепенно да достига още по-високо ниво.