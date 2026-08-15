Бернард Текпетей: Искам да се подобрявам още повече и да помагам на Лудогорец

Ганаецът беше избран за Играч на мача при победата с 2:0 над Ботев Пловдив и подчерта значението на отборния план
Бернард Текпетей изигра ключова роля за победата на Лудогорец с 2:0 над Ботев Пловдив в двубоя от петия кръг на Първа лига. След последния съдийски сигнал ганаецът беше избран за Играч на мача и изрази задоволството си от представянето на разградчани.
Текпетей беше сред най-активните футболисти на терена и имаше сериозен принос за първото попадение. Именно след негово центриране Тимъти Ауани не успя да изчисти топката и я изпрати в собствената си врата за 1:0.
Футболистът на "орлите“ подчерта, че успехът е дошъл след добра подготовка и изпълнение на предварителния план срещу "канарчетата“.
"Знаем колко са силни и огромно уважение към Ботев Пловдив. Имахме план, знаехме как ще играят, трябваше да се настроим към всичко това и да спечелим“, заяви Текпетей.
Ганаецът призова съотборниците си да не гледат прекалено напред, а да бъдат концентрирани върху всяко следващо предизвикателство.
"Най-важното е да мислим ден за ден. Трябва да излезеш и да спечелиш в мачове като този. Знаем, че ще е трудно, трябва да вярваш в себе си и в отбора“, добави той.
Текпетей коментира и собственото си състояние след завръщането си на терена, като не скри амбицията си постепенно да достига още по-високо ниво.
"Подобрявам се, знаете какво мога да правя, но искам да благодаря на Господ, че се завърнах силен. Искам да се подобрявам още повече и да помагам на отбора“, завърши Играчът на мача.