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Първа лига: Лудогорец - Ботев Пловдив (ГАЛЕРИЯ)

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Снимки: Startphoto.bg

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Ботев Пловдив #ПФК Лудогорец

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