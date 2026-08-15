Станислав Генчев: Отбори като Лудогорец наказват такива грешки, трябва бързо да ги изчистим

Старши треньорът на Ботев Пловдив Станислав Генчев не скри разочарованието си от представянето на своя отбор през първото полувреме при загубата с 0:2 от Лудогорец в двубой от петия кръг на Първа лига. Специалистът отчете големия брой грешки на "канарчетата“ и призна, че домакините са имали възможности да решат срещата още по-категорично преди почивката.

„Слабо първо полувреме. Между 25-ата и 40-ата минута допуснахме голям брой грешки пред нашата врата и имаше големи шансове за съперника. Можеха да ни вкарат и повече голове до полувремето“, заяви Генчев.

Треньорът на пловдивчани остана неприятно изненадан от спада в представянето на тима си в този период и посочи, че предстои причините за него да бъдат внимателно анализирани.

"Ще анализираме на какво се дължи този спад в момент, в който не предполагахме, че може да се случи. Много груби индивидуални и тактически грешки“, добави наставникът.

След почивката Ботев показа по-добро лице и създаде възможности пред вратата на шампионите, но не успя да върне интригата. Според Генчев изоставането с два гола срещу съперник от класата на Лудогорец е направило задачата на отбора изключително трудна.

"Имахме положения през втората част, пропуснахме шансовете си. Много е трудно, когато губиш с 0:2 от отбор като Лудогорец, да се върнеш. Първото полувреме се оказа решаващо“, каза още той.

Генчев направи и сравнение с предишния двубой на Ботев срещу ЦСКА, в който според него „канарчетата“ са били значително по-близо до положителен резултат.

"С ЦСКА бяхме доста по-близо. Тогава поведохме в резултата и създадохме повече голови положения. Днес през втората част имахме ситуации, но допуснахме много положения пред нашата врата. Отбори като Лудогорец наказват такива грешки и трябва максимално бързо да ги изчистим“, категоричен беше специалистът.

Наставникът разкри и причината за отсъствието на Меоти, който е имал здравословен проблем непосредствено преди срещата.

"Меоти е болен, влоши се преди мача. Надявам се да се възстанови за следващия двубой“, обясни Генчев.

В заключение треньорът подчерта, че Ботев разполага с необходимите качества да играе по-офанзивен футбол, но трябва значително да ограничи грешките в собствената си половина.