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Станислав Генчев: Отбори като Лудогорец наказват такива грешки, трябва бързо да ги изчистим

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Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
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Наставникът на Ботев Пловдив призна, че тимът му е допуснал твърде много индивидуални и тактически неточности при поражението с 0:2 в Разград

първа лига лудогорец ботев пловдив галерия
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Ботев Пловдив Станислав Генчев не скри разочарованието си от представянето на своя отбор през първото полувреме при загубата с 0:2 от Лудогорец в двубой от петия кръг на Първа лига. Специалистът отчете големия брой грешки на "канарчетата“ и призна, че домакините са имали възможности да решат срещата още по-категорично преди почивката.

„Слабо първо полувреме. Между 25-ата и 40-ата минута допуснахме голям брой грешки пред нашата врата и имаше големи шансове за съперника. Можеха да ни вкарат и повече голове до полувремето“, заяви Генчев.

Треньорът на пловдивчани остана неприятно изненадан от спада в представянето на тима си в този период и посочи, че предстои причините за него да бъдат внимателно анализирани.

"Ще анализираме на какво се дължи този спад в момент, в който не предполагахме, че може да се случи. Много груби индивидуални и тактически грешки“, добави наставникът.

След почивката Ботев показа по-добро лице и създаде възможности пред вратата на шампионите, но не успя да върне интригата. Според Генчев изоставането с два гола срещу съперник от класата на Лудогорец е направило задачата на отбора изключително трудна.

"Имахме положения през втората част, пропуснахме шансовете си. Много е трудно, когато губиш с 0:2 от отбор като Лудогорец, да се върнеш. Първото полувреме се оказа решаващо“, каза още той.

Генчев направи и сравнение с предишния двубой на Ботев срещу ЦСКА, в който според него „канарчетата“ са били значително по-близо до положителен резултат.

"С ЦСКА бяхме доста по-близо. Тогава поведохме в резултата и създадохме повече голови положения. Днес през втората част имахме ситуации, но допуснахме много положения пред нашата врата. Отбори като Лудогорец наказват такива грешки и трябва максимално бързо да ги изчистим“, категоричен беше специалистът.

Наставникът разкри и причината за отсъствието на Меоти, който е имал здравословен проблем непосредствено преди срещата.

"Меоти е болен, влоши се преди мача. Надявам се да се възстанови за следващия двубой“, обясни Генчев.

В заключение треньорът подчерта, че Ботев разполага с необходимите качества да играе по-офанзивен футбол, но трябва значително да ограничи грешките в собствената си половина.

"Трябва да не допускаме толкова положения пред нашата врата и да сме активни в атака. Имаме потенциал да играем атакуващ футбол и да реализираме голове“, завърши Станислав Генчев.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Ботев Пловдив #ПФК Лудогорец #Станислав Генчев

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