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Лудогорец продължава без грешка в Първа лига, подчини Ботев Пловдив и записа пета поредна победа

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 05:42 мин.
Спорт
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"Орлите“ спечелиха с 2:0 след автогол на Тимъти Ауани и попадение на Руан Круз, а Даниел Наумов предотврати далеч по-тежко поражение за "канарчетата“

лудогорец продължава без грешка подчини ботев пловдив записа пета поредна победа
Снимка: Startphoto.bg
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Лудогорец продължи перфектния си старт в Първа лига и постигна пета победа от пет мача от началото на сезона. Разградчани надиграха Ботев Пловдив с 2:0 на "Хювефарма Арена“, като решиха двубоя с два бързи гола в края на първото полувреме. Тимъти Ауани си отбеляза автогол, а само две минути по-късно Руан Круз удвои аванса за разградчани

Домакините можеха да поведат още във втората минута. Грешка на Ауани позволи на Бернард Текпетей да овладее топката и да нахлуе в наказателното поле, но ударът му от малък ъгъл беше отразен от Даниел Наумов.

Ботев отговори почти веднага. В 4-ата минута Самуел Калу стреля от границата на наказателното поле, но Хендрик Бонман нямаше проблеми да улови.

Лудогорец продължи да създава по-опасните положения и в 7-ата минута беше спрян от гредата. След корнер защитата на пловдивчани не успя да изчисти убедително и топката попадна в Алберто Салидо, който стреля мощно от дистанция, но ударът му срещна страничния стълб.

Натискът на "орлите“ се засилваше, а в 23-тата минута Даниел Наумов отново трябваше да спасява гостите. Текпетей намери Симеон Шишков в наказателното поле, левият бек върна отлично към Агибу Камара, който стреля от около десетина метра, но капитанът на Ботев реагира блестящо и изби в корнер. След изпълнението му Руан Круз не успя да намери очертанията на вратата.

Превъзходството на Лудогорец най-накрая даде резултат в 32-рата минута. Текпетей и много активният Симеон Шишков разиграха двойно подаване отляво, след което ганаецът навлезе в наказателното поле и пусна остра топка пред вратата. При опита си да изчисти Тимъти Ауани я засече в собствената си мрежа.

Само две минути бяха необходими на разградчани, за да нанесат втория си удар. Текпетей пусна топката в дълбочина към Руан Круз, Ауани не успя да се намеси, а бразилецът овладя и с лекота се освободи от защитника на "канарчетата“. Останал срещу Наумов, нападателят запази хладнокръвие и прати топката покрай вратаря за 2:0.

Лудогорец можеше да реши окончателно мача още преди почивката. В добавеното време Йоел Андерсон центрира към оставения напълно непокрит Ивайло Чочев, който стреля с глава от няколко метра. Наумов обаче направи поредното си страхотно спасяване с крак, а при добавката халфът прати топката над напречната греда.

Станислав Генчев потърси промяна още на почивката и пусна Георги Миланов на мястото на Никола Илиев, а Марвин Сенгер замени Тимъти Ауани.

Именно Миланов беше в основата на една от най-добрите възможности за Ботев. В 53-тата минута опитният полузащитник изведе Франклин Маскоте на добра позиция, но бразилецът не успя да нанесе качествен завършващ удар и прати топката в аут.

Лудогорец продължи да търси третото попадение. В 59-ата минута Текпетей стреля силно от пряк свободен удар, но топката срещна стената.

Нова отлична възможност се откри пред ганаеца в 69-ата минута. Симеон Шишков го изведе зад защитата на Ботев, Текпетей се озова на стрелкова позиция и нанесе мощен удар, но Наумов отново демонстрира отличен рефлекс и изби в корнер.

В заключителната част на срещата двамата треньори извършиха серия от промени. За Ботев в игра се появиха Едсон Силва и Димитър Тонев, докато Томас Райс даде минути на Квадво Дуа, Ерик Биле и Винисиус Ногейра.

В 78-ата минута Симеон Петров опита да върне интригата с удар с глава след центриране на Самуел Калу, но изпълнението му беше неточно. Малко по-късно Лудогорец отговори - Биле проби отдясно и центрира към Квадво Дуа, който също не намери целта.

До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен и Лудогорец спечели с 2:0, затвърждавайки отличния си старт на сезона. "Орлите“ вече са с пет победи от пет срещи, докато Ботев Пловдив напусна Разград с празни ръце.

Разликата можеше да бъде и значително по-сериозна, ако не бяха силните изяви на Даниел Наумов. Стражът на "канарчетата“ спаси няколко чисти положения и се превърна в една от най-ярките фигури за гостите въпреки поражението.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Ботев Пловдив #ПФК Лудогорец

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