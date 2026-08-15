Томас Райс: Трябва да сме готови да се борим за титлата

Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс изрази задоволството си след победата с 2:0 над Ботев (Пловдив) в петия кръг на Първа лига. Разградчани продължиха перфектния си старт в първенството и вече имат пет успеха от пет срещи.

Райс отчете, че този път неговият тим е успял да поддържа високо ниво през значително по-голяма част от двубоя в сравнение с предишните си срещи.

"Доволен съм от победата. През първите четири мача играхме по 45 минути добре. Днес играхме през по-голямата част страхотно. Създадохме доста положения, но трябва да вкараме повече“, коментира наставникът.

Германският специалист призна, че физическото състояние на отбора все още не е на желаното от него ниво. Той разкри и причината за отсъствието на Петър Станич, който пропусна двубоя заради заболяване.

"Физически стоим не чак толкова добре, колкото ни се иска. Днес Станич го нямаше, той е болен. Имахме състав, който е добър. Смените имаха влияние“, добави Райс.

Треньорът обърна специално внимание и на факта, че Лудогорец запази вратата си без попадение. Според него успехът в дефанзивен план е плод на колективната работа на целия отбор, а не единствено на защитниците.

„"инаги е важно да не допуснеш гол. Когато допуснеш, всички говорят за защитата. Днес свършихме по-добра работа в защита като отбор. Правим следващата стъпка. През седмицата ще можем да говорим за детайли. Пет поредни победи мисля, че е страхотно“, заяви той.

Въпреки отличния старт на сезона Райс не пожела отборът му да се отпуска. Наставникът настоя футболистите да бъдат готови психически за всяко следващо изпитание, тъй като отделните двубои поставят различни изисквания пред тима.

"Всеки мач е различен. Искам да видя ментално да сме добре подготвени във всеки двубой. Може да се насладим на това, което направихме днес. Следващата седмица ще бъде съвсем различно предизвикателство“, каза Райс.

Накрая наставникът постави и голямата цел пред Лудогорец през сезона: