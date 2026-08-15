Двойна радост за Георги Костадинов, спортният директор на Левски стана баща за втори път

Щастливо събитие в семейството на спортния директор на Левски Георги Костадинов. Бившият национал стана баща за втори път, след като съпругата му Радостина роди момче.

Новият член на семейство Костадинови носи царското име Самуил. Бебето се е появило на бял свят здраво чрез планово секцио в столичната болница "Надежда“.

Щастливият татко вече се пошегува и с бъдещето на своя наследник. Според Костадинов малкият Самуил има фигура на футболист, а ако един ден поеме по стъпките на баща си, той по-скоро го вижда в ролята на защитник.

Георги и Радостина Костадинови вече имат един син - Георги-младши, който е на четири години. Сега семейството им се увеличава с още едно момче. Радостина Костадинова е позната и като носителка на титлата "Мис Вселена България“ за 2015 година.

Радостната новина идва в специален период и от професионална гледна точка за Георги Костадинов. След като през лятото сложи край на активната си състезателна кариера, той пое поста спортен директор на Левски.

Костадинов беше част и от отбора, който сложи край на 17-годишното чакане на "сините“ за шампионската титла. В богатата си кариера бившият национал игра още в Русия, Израел и Кипър, както и за Нефтохимик, Черноморец, Поморие, Берое и Лудогорец в България.



