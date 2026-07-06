В сърцето на AI бума: Битката за чипове

Изкуственият интелект вече не е просто нов пазар за производителите на чипове – той се превръща в основната движеща сила на цялата индустрия. Как изкуственият интелект променя индустрията за полупроводници и какво е отражението върху акциите на технологичните компании? Темата в „Лични финанси със Светозар Костадинов“.

Генеративните системи за изкуствен интелект могат да обработват огромни количества информация, да създават текстове, изображения, видео и дори да помагат при научни изследвания. Но зад всичко това, което виждаме на екрана стои нещо много по-малко видимо – изключително мощните полупроводникови чипове.

Обучението на един голям езиков модел изисква:

· милиони изчисления всяка секунда;

· огромни количества памет;

· работа на десетки хиляди специализирани процесори едновременно.

За разлика от традиционните компютърни приложения, генеративният изкуствен интелект използва хиляди графични процесори, свързани в огромни изчислителни клъстери. Това означава, че всеки нов модел за изкуствен интелект изисква огромни инвестиции в хардуер.

Изкуствен интелект вече движи почти всички технологични компании

· автомобилната индустрия;

· медицината;

· фармацията;

· банковият сектор;

· производството;

· телекомуникациите;

· отбраната.

Затова търсенето на изкуствен интелект чипове продължава да нараства във всички отрасли.

Въпреки огромното търсене, най-модерните изкуствен интелект чипове могат да бъдат произведени само от ограничен брой компании. Това създава няколко риска:

· зависимост от малко производители;

· възможни прекъсвания във веригите на доставки;

· геополитическо напрежение;

· трудности при бързо увеличаване на производството.

Пред Европа има сериозно предизвикателство. Континентът разполага със силна научна база и водещи компании в определени сегменти на индустрията, но изостава в производството на най-модерните изкуствен интелект чипове.

Затова Европейският съюз инвестира значителни средства в:

· нови производствени мощности;

· научни изследвания;

· развитие на микроелектрониката;

· изграждане на изкуствен интелект инфраструктура.

България няма фабрики за най-съвременни ИИ чипове. Въпреки това страната има потенциал в няколко области:

· разработване на софтуер за изкуствен интелект ;

· инженеринг;

· дизайн на електронни системи;

· участие в европейски суперкомпютърни проекти;

· обучение на висококвалифицирани специалисти.

България може да бъде част от европейската изкуствен интелект екосистема, дори без да произвежда самите чипове.

Следващият етап от развитието на изкуствения интелект няма да бъде ограничаван толкова от алгоритмите, колкото от наличието на достатъчно мощни чипове, памет, електроенергия и инфраструктура.

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