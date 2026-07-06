Митничари задържаха големи количества „маркови“ стоки

Големи количества от различни стоки-ментета залавят митничарите на ГКПП „Капитан Андреево”. Предната задържана пратка е от над 16 000 дрехи, чанти портмонета, както и спортни обувки. Значителен ръст се забелязва и при опитите границата да преминат имитации на спортни аксесоари свързани със Световното първенство по футбол.

Георги Господинов, началник на митнически пункт „Капитан Андреево“: Изключително активен сезон и изключително завишен контрол. В рамките на месец успяхме да задържим над 100 000 маркови изделия. Това са стоки, които нарушават права върху интелектуална собственост и не са произведени със съгласието на правопритежателя. Основното, което задържаме в рамките на този месец, са екипи на футболни отбори – национални и клубни, тъй като в момента се провежда и Световното първенство.

По процеса на унищожение на марковите стоки менте Георги Господинов заяви:

Георги Господинов, началник на митнически пункт „Капитан Андреево“: „След като у нас възникнат съмнения, че това са стоки, които са неистински, уведомяваме държателя на търговската марка. И след негово становище, че тези стоки нарушават права върху интелектуална собственост, те се унищожават за негова сметка под митнически контрол. Унищожаването на тези стоки става в рамките на около два месеца. Толкова е процедурата по уведомяване, получаване на становище и подготовка за унищожаване.“

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