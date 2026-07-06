В съда в Кочани започва делото срещу Ива Михайлова. Заради катастрофа, при която Ива е ударена и пострадала, прокуратурата в Република Северна Македония е преценила, че трябва да я съди като извършител.

Тази сутрин в 9 часа местно време ще започне делото срещу Ива Михайлова в основния съд в Кочани. Днес се очаква в съдебната зала да се явят трима експерти, правили различни експертизи за самата катастрофа. Единият е направил експертиза по поръчка на прокуратурата, а други двама експерти – по поръчка на различни адвокати, работили с Ива Михайлова през малко повече от 9 месеца.

Експертизата, която е направена от прокуратурата, казва, че двете коли са били на осовата линия, когато са се ударили, и поради тази причина виновна за катастрофата е Ива Михайлова. Другите две експертизи казват, че насрещно движещата се кола е ударила Ива Михайлова и е навлязла – едната експертиза с 90 см, другата с 95 см – в платното за движение на Ива Михайлова, поради което е станала катастрофата.

В съдебната зала се очаква като свидетели да се явят и тримата мъже, возили се в автомобила, който се е движил насрещно срещу Ива Михайлова, и които са признати като свидетели, а не като обвиняеми по това дело.

Има изключително много въпросителни, които, разбира се, ще разберем в съдебната зала. Най-притеснителното е здравословното състояние на Ива Михайлова вследствие на контузиите на гръбначния стълб, които тя е получила по време на този инцидент. Състоянието ѝ се усложнява. Тя е получила допълнителни усложнения, които доказват необходимостта от специализирано лечение, което според медицински експертизи може да се провежда само в България, Турция и Израел.

Ива Михайлова продължава да не получава разрешение за лечение и да ѝ бъде позволено да напусне територията на Република Северна Македония и да се прибере в България, за да се лекува. Това усложнение сериозно застрашава нейното здраве.