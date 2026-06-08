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Случаят с Ива от Кочани: Външното министерство наема един от най-добрите адвокати в РСМ за защитата на момичето

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Развитие по случая с Ива Михайлова от Кочани, за който ви разказахме само в "По света и у нас". Репортажът ни предизвика реакция на външното министерство. От там заявяват, че са предоставили безплатно услугите на един от най-добрите адвокати в югозападната ни съседка за пълноценната защита на Ива. И допълват, че случаят поставя въпроси как се разследва катастрофата, заради която са наложени ограничения на младата жена.

Ива Михайлова, за която ви разказахме, че от 8 месеца не може да напуска родния си Кочани и да се лекува в България е потърсила съдействие от посолството ни в Скопие в края на март се разбира от позиция на Външното министерство. Подчертава се, че прегледът на документие по случая поражда въпроси дали са изследвани всички факти и свидетелски показания, които могат да оборят или поставят под съмнение тезата на обвинението.

Министерство на външните работи: "Прегледът на наличната документация по случая поражда въпроси относно степента, в която са били изследвани и съпоставени всички относими факти и обстоятелства в рамките на производството, включително информация и свидетелски показания, които биха могли да оборят или да поставят под съмнение тезата на обвинението."

Пред "По света и у нас" Михайлова твърди, че няма официално повдигнато обвинение, за да може адвокатите й да знаят за какво да я защитават.

Ива Михайлова: "Аз знам, че нямам никаква вина. Свидетелите, които са били зад моята кола, зад другата кола, втората кола, отделно отсреща човека, който ме удрял, колата зад него и така нататък, има доста свидетели, които наистина са видели какво се случва, че полицията е била там и аз нямам вина и човека влиза в моята лента. Всички тези свидетели ние ги дадохме в съда, за да ги разпитат, за да им докажем, че аз нямам вина. Но самият прокурор от всички, които ние сме написали е извикал само един досега и то пет месеца по-късно го извика."

Християн Пендиков, който е бивш секретар на вече закрития културен клуб "Цар Борис III" в Охрид, определи случая като "показателен".

Християн Пендиков, бивш секретар на закрития културен клуб "Цар Борис III" в Охрид: "Това е показно отношение, за да покажат тормоз върху хората, които се самоопределят като българи. Говорим за момиче на 22 години, което не е предизвикало катастрофата. Паспортите ѝ бяха отнети веднага, без обвинение. Предложение за обвинение получи едва осем месеца по-късно."

В позицията на външното ни министерство се казва още, че медицинските документи на Ива са разгледани в една от водещите болници у нас. И със съдействието на министерството на здравеопазването е издаден документ, който да удостовери пред съда в Кочани, че Ива Михайлова се нуждае от лечение, което може да бъде проведено в България.

Министерство на външните работи: "Осигурен бе транспортът на документите за проведените медицински изследвания на г-жа Михайлова до София и тяхното разглеждане във водещо българско лечебно заведение. Със съдействието на Министерството на здравеопазването беше издаден необходимият за представяне пред съда в Северна Македония документ, потвърждаващ необходимостта от лечение на г-жа Михайлова и възможността то да бъде проведено в България."

Допълват, че с тези документи ще бъде внесена нова молба в съда за рарешение за лечение у нас, като се изразява очакване тя да бъде разгледана в най-кратки срокове.

Министерство на външните работи: "Същевременно съдът в Кочани е наложил на г-жа Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си."

До момента Ива има пет отказа за лечение в България. Последния път дори предложила като гаранция имот, оценен от съдебен експерт на над 80 хиляди евро.

Ива Михайлова: "Казаха, че по никакъв начин това не влошава здравето ми и няма нужда аз да ходя да се лекувам."

Християн Пендиков, бивш секретар на закрития културен клуб "Цар Борис III" в Охрид: "Ива не иска да бяга. Тя иска да ѝ се разреши да се лекува – в България, Турция или Израел. Ако не го направи навреме, може да остане инвалид за цял живот. Случаят на Ива показва, че страната не се европеизира. Не се спазват основни човешки права – правото на лечение. Ако това не се промени, няма да се променят и другите неща."

В позицията си от Министерството на външните работи казват още, че ще продължат да следят развитието на случая и да оказват необходимата помощ и съдействие на Ива Михайлова.

Министерство на външните работи: "Министерството на външните работи ще продължи да следи развитието на случая и да оказва, в рамките на своите компетентности, необходимото съдействие и подкрепа на г-жа Михайлова."

#МВнР, #Кочани #Християн Пендиков #Ива Михайлова #подкрепа

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