Дакелът на Александър Зверев първи го поздрави за победата на Ролан Гарос

Дакелът Мишка, кучето на Александър Зверев, се оказа истинската звезда на церемонията по награждаването на „Ролан Гарос“. Мишка "взриви" социалните мрежи, след като първи целуна новия шампион на корта.

Кучето се превърна в официален талисман на турнира в Париж, където стана един от малкото домашни любимци със собствен акредитационен бадж.

Зверев сподели, че присъствието на любимеца му, който вече има над 11 000 последователи в Instagram, е било ключово за емоционалното му разтоварване по време на надпреварата.