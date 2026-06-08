Над 200 участници от 6 държави се включиха във фестивала "Средновековен Търновград"

Царе, боляри, рицари и зрелищни битки превзеха Царевец по време на 11-тото издание на фестивала "Средновековен Търновград". На 200 участници от 6 държави върнаха посетителите векове назад с възстановки на исторически събития, бойни демонстрации и автентичен средновековен бит.

Гостите на Търново можеха да видят отблизо оръжия и брони, да се запознаят със стари занаяти и да опитат средновековна кухня. За първи път бяха представени тежки бронирани двубои в стил бухурт, които предизвикаха сериозен интерес сред публиката.

Сред акцентите беше възстановката „Царствена дипломация“, посветена на последните години от Второто българско царство.

Изненада за публиката тази година бяха рок и метъл концерти сред крепостните стени.