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Над 200 участници от 6 държави се включиха във фестивала "Средновековен Търновград"

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Царе, боляри, рицари и зрелищни битки превзеха Царевец по време на 11-тото издание на фестивала "Средновековен Търновград". На 200 участници от 6 държави върнаха посетителите векове назад с възстановки на исторически събития, бойни демонстрации и автентичен средновековен бит.

Гостите на Търново можеха да видят отблизо оръжия и брони, да се запознаят със стари занаяти и да опитат средновековна кухня. За първи път бяха представени тежки бронирани двубои в стил бухурт, които предизвикаха сериозен интерес сред публиката.

Сред акцентите беше възстановката „Царствена дипломация“, посветена на последните години от Второто българско царство.

Изненада за публиката тази година бяха рок и метъл концерти сред крепостните стени.

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