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Папата направи в Мадрид популярния жест „6-7“

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Папа Лъв XIV предизвика силен отзвук в Мадрид, след като по време на обиколка с „папамобила“ направи популярния сред младите в социалните мрежи жест "6-7". Сцената бързо обиколи света и се превърна в един от най-коментираните моменти от визитата му.

Светият отец отправи послание за мир, като призова за единство и край на разделението, подчертавайки, че светът плаче за мир.

Папата е на седемдневно посещение в Испания, включващо срещи с политици, дипломати и вярващи, както и мащабни събития с младежи и литургии пред стотици хиляди хора. Кулминацията ще бъде в базиликата „Саграда Фамилия“, където се очаква да открие нова кула и да участва в церемония за 100-годишнината от смъртта на Антони Гауди.

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