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Новините 08.06.2026 г.

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Предлагат да отпаднат НВО след четвърти и десети клас

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" предлага да се премахнат Националните външни оценявания (НВО) след четвърти и десети клас. Според организацията тези изпити не влияят на приема и създават повече стрес, отколкото ползи за ученици, учители и родители.

Папата направи в Мадрид популярния жест „6-7“

Папа Лъв XIV предизвика силен отзвук в Мадрид, след като по време на обиколка с „папамобила“ направи популярния сред младите в социалните мрежи жест "6-7". Сцената бързо обиколи света и се превърна в един от най-коментираните моменти от визитата му.

Протест срещу Световното първенство по футбол в Мексико

Мексикански активисти протестираха срещу световното по футбол. Те излязоха пред емблематичния стадион „Ацтека“ в Мексико Сити, където ще се играят 5 мача от Мондиала, включително откриващият на 11 юни.

За първи път у нас се проведе рали с незрящи навигатори

За първи път в България и Европа се проведе рали за незрящи под надслов „Доверие“. Стартът бе даден точно в 10.00 часа пред храм-паметник „Св. Александър Невски". Основната идея е участниците да изградят силна екипна връзка.

Над 200 участници от 6 държави се включиха във фестивала "Средновековен Търновград"

Царе, боляри, рицари и зрелищни битки превзеха Царевец по време на 11-тото издание на фестивала "Средновековен Търновград". На 200 участници от 6 държави върнаха посетителите векове назад с възстановки на исторически събития, бойни демонстрации и автентичен средновековен бит.

Уникална археологическа находка в делтата на река Нил

Необичайна находка изненада археолозите в Египет. При разкопки в делтата на Нил, те откриха древен гръко-римски некропол с цветни саркофази, гробници и останки, разкриващи погребалните практики от преди хиляди години.

Отменя се летния фестивал "Опера на площада" на Софийската опера и балет

Софийската опера и балет отменя всички спектакли от летния фестивал "Опера на площада", планиран между 9 юли и 9 август, включително "Селска чест", "Палячи", "Клетниците", "Рилският пустиник" и "Турандот". Причината е липсата на държавен бюджет за 2026 година и наложените финансови ограничения.

Сицилия е завладяна от сватбата на Дуа Липа и Калъм Търнър

Сицилия е завладяна от сватбата на поп звездата Дуа Липа и актьора Калъм Търнър. Седмица след като сключиха граждански брак в Лондон, те вдигнаха пищна сватба край Палермо. Церемонията се състоя в имението "Вила Валгуарнера", известното като "сицилианския Версай".

СПОРТ

Триумф на Никола Цолов във Формула 2 в Монако

Никола Цолов триумфира в основното състезание на един от най-трудните стартове във Формула 2 – този в Монако. Българинът спечели третата си победа през сезона след стратегическо каране в последните обиколки в надпреварата.

Александър Зверев триумфира на Ролан Гарос

Александър Зверев е новият шампион на откритото първенство на Франция "Ролан Гарос". Германецът спечели първа титла от Големия шлем в кариерата след оспорван петсетов финал срещу италианеца Флавио Коболи.

Дакелът на Александър Зверев първи го поздрави за победата на Ролан Гарос

Дакелът Мишка, кучето на Александър Зверев, се оказа истинската звезда на церемонията по награждаването на „Ролан Гарос“. Мишка "взриви" социалните мрежи, след като първи целуна новия шампион на корта.

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