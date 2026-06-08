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Божидар Божанов: Оставката на Георги Кандев е лош знак

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Оставката на Георги Кандев е лош знак, заяви съпредседателят на "Демократична България" (ДБ) Божидар Божанов в "Още от деня".

Божидар Божанов, съпредседател на "Демократична България":"Всички видяхме как господин Кандев, като част от екипа на МВР по време на служебния кабинет, свърши чудесна работа в най-важната задача - борбата срещу купения вот. Това гарантира честни избори. Това гарантира, че хората имаха доверие, че като отидат да гласуват, техният глас има значение. И затова има по-вече легитимност в настоящия парламент, включително в настоящото управление. И заради това доверие, което беше изградено тогава, Кандев беше оставен в МВР. За съжаление сега виждам, че явно нещо му е пречело по някакъв начин или му е оказван натиск, с който той не е бил съгласен. Това четем в това, което той е написал в социалните мрежи."

Според Божанов, най-лесното оправдание за случващото се е очакването за политическа кариера на Георги Кандев:

"Господин Кандев е български офицер, който изключително много цени своят дълг към МВР и към опазването на реда. И това да се правят такива спекулации днес не мисля, че е коректно спрямо това, което той е показал в последните месеци, пък и през годините назад, защото той е служител на системата много отдавна."

Божидар Божанов допълни, че дали Кандев ще се кандидатира за вицепремиер евентуално на бившия служебен премиер Андрей Гюров и дали това може да бъде кандидат-президентската двойка на демократичната общност ще се разбере тепърва:

Божидар Божанов, съпредседател на "Демократична България": "Дали Андрей Гюров ще бъде президент, кандидат за президент, разбира се, той трябва да реши. До сега не сме видели от него публична такава заявка. Но ние много пъти много ясно сме казвали, че той свърши чудесна работа като премиер и даде надежда, че държавата може да се управлява по различен начин. Това е нашата оценка за неговото управление като премиер. И според мен е редно той да води този процес. Ние, да кажем ето сега, Гюров, ние много го харесваме, което очевидно не е тайна. Айде сега да го бутаме напред. Това е негово решение, което той трябва да вземе. Той трябва да води процеса, защото показва, че може."

Съпредседателят на ДБ допълни, че властта вече е спряла да говори за разграждането на предишния модел, даже в структури като здравеопазването се "окопават" представители именно на предишния модел. Като пример той даде връщането на поста й на отстранената директорка на Медицински надзор Иванка Динева, както и поисканото от формацията освобождаване на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров заради източване на бюджета на Касата.

Божидар Божанов сравни инициативата на кабинета "Кошница с грижа" с мерките, предложени по времето на кабинета на Николай Денков, които са дали позитивен резултат.

"Надяваме си този път да бъде изпълнена така добре, защото дяволът е в детайлите. Това да не се отрази на производителите, това да не се отрази негативно на малките магазини, т.е. да служи само за реклама на големите. Много са детайлите. Надяваме се резултатът да бъде позитивен и хората да го усетят в крайна сметка по джоба си, а не да е просто едно преформатиране на промоции."

Вижте целия разговор във видеото

#кошница #съпредседател на "Демократична България" #Георги Кандев #Божидар Божанов #оставка #мерки

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