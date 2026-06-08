Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с това да си прекратим отношенията без ясни мотиви

Преди около по-малко от час Георги Кандев ме изненада с това да си прекратим отношенията без ясни мотиви, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти. По думите му изпълняващият длъжността главен комисар е изложил мотиви от личен характер, които министърът отказа да сподели.

Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Възпитан съм, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. Ако господин Кандев е имал нещо да каже, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не чрез пост във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само защото никой не му е пречил. Знаете още от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди встъпването си в длъжност. И в нито един момент той не е усещал нищо друго освен подкрепа в работата си."

Иван Демерджиев обясни, че не е имал никакво намерение, съмнение или повод да иска оставката на Георги Кандев.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Аз не мога да не приема оставка, когато тя е изразено желание на някого, който очевидно е мотивиран да я подаде. Защо и как – знае той. Пожелавам му успех, включително и в бъдещата му политическа кариера. Но когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си, за мен това не е особено похвално поведение. Нито аз, нито политическото ръководство сме били подготвени за подобно развитие. Не сме обмисляли този вариант. Включително и тази сутрин проведохме оперативка с господин Кандев в пълен състав и нямаше никакви индикации от негова страна за подобно решение."

По думите на Демерджиев тепърва ще се обсъжда кой може да поеме поста, освободен от Георги Кандев.