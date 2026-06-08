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Очаква се затвореният заради свлачище участък от АМ "Струма" да бъде отворен до средата на другата седмица

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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До средата на следващата седмица участъкът на свлачището на автомагистрала „Струма“ ще бъде отворен. Това увериха от фирмата-строител регионалния министър и новото ръководство на АПИ. Платното в посока София е затворено от 19 април.

"Ние няма как да си позволим повече да раздаваме пари и от строителния бранш трябва да го разберат." Това каза министър Иван Шишков след срещата днес, среща, която е резултат на вчерашната му внезапна проверка на автомагистрала "Струма".

По неговите думи, не се работи по укрепване на свлачището, въпреки, че пътят е затворен вече близо два месеца и въпреки, че строителната фирма е получила аванс за укрепителни дейности.

Шишков подчерта, че на много места в страната има проблеми с проектирането, което пък води до некачествено строителство на пътищата.

Поставени бяха и други въпроси - Знаели ли са проектантите за свлачищните процеси в района и ако да, защо е взето решение точно тук да минава автомагистрала Струма?

Отсечката в района от Симитли до Благоевграда е изключително натоварена, особено през летните месеци, а отбиването на трафика през С-79 в момента създава не само неудобства, но и опасност за шофьорите.

Ваня Дюлгерова: "Отбивката е тясна, всеки кара с висока скорост."

Кирил: "Няколко камиона отпред набиха спирачки и за малко да стане верижна катастрофа."

Александър Тодоров, председател на УС на АПИ: "Строителите са в правото си да огледат, да пуснат експертни становища от геолози, за да се установи причината. И след това като се знае причината, тогава да се укрепва. И всъщност заради това е станала тази кореспонденция между АПИ и изпълнителите и е довело до забавянето."

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Взели са едни пари и със сигурност са имали възможност тези пари да ги инвестират по друг начин. И сега е логично тяхната инвестиция да се върне отново в полза на държавата. Няма как. Нещо, което може да се реши за 10 дни, общо взето 1 месец нищо не се беше случило, някак си тотална пасивност."

Вижте още в прякото включване на Аксения Ангелова

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