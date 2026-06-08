Очаква се затвореният заради свлачище участък от АМ "Струма" да бъде отворен до средата на другата седмица

До средата на следващата седмица участъкът на свлачището на автомагистрала „Струма“ ще бъде отворен. Това увериха от фирмата-строител регионалния министър и новото ръководство на АПИ. Платното в посока София е затворено от 19 април.

"Ние няма как да си позволим повече да раздаваме пари и от строителния бранш трябва да го разберат." Това каза министър Иван Шишков след срещата днес, среща, която е резултат на вчерашната му внезапна проверка на автомагистрала "Струма".

По неговите думи, не се работи по укрепване на свлачището, въпреки, че пътят е затворен вече близо два месеца и въпреки, че строителната фирма е получила аванс за укрепителни дейности.

Шишков подчерта, че на много места в страната има проблеми с проектирането, което пък води до некачествено строителство на пътищата.

Поставени бяха и други въпроси - Знаели ли са проектантите за свлачищните процеси в района и ако да, защо е взето решение точно тук да минава автомагистрала Струма?

Отсечката в района от Симитли до Благоевграда е изключително натоварена, особено през летните месеци, а отбиването на трафика през С-79 в момента създава не само неудобства, но и опасност за шофьорите.

Ваня Дюлгерова: "Отбивката е тясна, всеки кара с висока скорост." Кирил: "Няколко камиона отпред набиха спирачки и за малко да стане верижна катастрофа." Александър Тодоров, председател на УС на АПИ: "Строителите са в правото си да огледат, да пуснат експертни становища от геолози, за да се установи причината. И след това като се знае причината, тогава да се укрепва. И всъщност заради това е станала тази кореспонденция между АПИ и изпълнителите и е довело до забавянето."

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Взели са едни пари и със сигурност са имали възможност тези пари да ги инвестират по друг начин. И сега е логично тяхната инвестиция да се върне отново в полза на държавата. Няма как. Нещо, което може да се реши за 10 дни, общо взето 1 месец нищо не се беше случило, някак си тотална пасивност."

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