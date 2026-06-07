Иван Шишков направи внезапна проверка на свлачището на АМ „Струма“

Ремонтните дейности по свлачището на АМ „Струма“ са в гаранция и то трябва да бъде укрепено до 10 дни. Това обяви регионалният министър Иван Шишков, който тази вечер направи изненадваща проверка на място и установи, че повече от месец там изобщо не се работи.

Министър Шишков изрази съмнения, че строителят умишлено бави работата и, според него това ясно намирисвало на схема. Шишков съобщи, че още утре свиква новото ръководство на АПИ и строителят, който ще трябва да представи проект за спешно укрепване на обекта. Заради свлачището от април тунел „Железница“ е затворен и това създава сериозни тапи и неудобства за пътуващите към София.