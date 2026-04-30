Заради свлачище на АМ "Струма": Платното за София край Симитли остава затворено

Около 1 милион и 700 хиляди автомобила се очаква да се движат по пътищата на страната около 1 май и Гергьовден, сочат данни на Агенция „Пътна инфраструктура“. Един от най-натоварените участъци традиционно ще бъде автомагистрала „Струма“.
В същото време едното платно в посока София остава затворено заради свличане на земна маса в отсечката между Симитли и Благоевград. Трафикът в района е пренасочен по главен път Е-79. От АПИ уточняват, че укрепването на свачището ще отнеме повече време от предвиденото, поради което движението няма да бъде възстановено преди началото на празниците.
Росен Марков, директор на ОПУ – Благоевград: „Наблюдават се едни деформационни процеси, които са в този район. Мерките не могат да станат от днес за утре, необходими са: по-сериозно укрепване на откоса, евентуално поставяне на високоякостни мрежи, което ще отнеме малко време. Но за празниците няма да стане. Временната организация е изпълнена по изисквания, затова апелираме пътуващите да наблюдават пътните знаци и да ги спазват. Пътна полиция ще бъде на място, така че не очаквам да има затруднение."