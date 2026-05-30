Финанси под мониторинг: Как Франция се справя със свръхдефицита в бюджета?

На 26 юли 2024 г. Европейският съюз официално започва процедури за прекомерен публичен дефицит срещу седем държави-членки, сред които Франция и Белгия. Всички тези страни през 2023 г. надхвърлят границата за дефицит, определена в Пакта за стабилност на 3 % от брутния вътрешен продукт, който също така ограничава държавния дълг до 60 % от БВП.

Как те работят по планове за възстановяване на финансовата си дисциплина. Търсим отговор от нашите кореспонденти в Париж и Брюксел. Михаил Иванов питаме сега - какво предприемат французите за снижаване на дефицита?

Втората най-голяма икономика в ЕС също не е имунизирана от европейската процедура за прекомерен дефицит. Така от юли 2024 година, управлението на финансите на Франция също е под мониторинг. Причината: дефицитът на страната за 2023 г. достига 5.5% от БВП, а дългът ѝ надхвърля почти двойно позволените параметри.

През 2024 г. дефицитът ѝ се увеличава до 5.8% преди да спадне до 5.1 година по-късно.

Френското правителство се бори усилено с това, че харчи повече, отколкото изкарва, като вече отчита по-добра събираемост и намаляване на разходите си. Като част от процедурата, страната представи плана за сваляне на дефицита и дълга си, който се разглежда и одобрява от ЕК. Той предвижда дефицитът да падне под 3% през 2029 година.

От началото на войната в Иран обаче мерките на правителството са особено затруднени предвид разходите за подпомагане на бизнеса и гражданите с по-високите цени на горивата. Както Франция, така и всички останали страни с подобен мониторинг, никога досега не са били глобявани от ЕК.

Днес обаче проблемите с публичните финанси са изместени от финала в Шампионска лига, в който ПСЖ може да защити титлата си на европейски футболен шампион.

Информира кореспондентът на БНТ в Париж Михаил Иванов