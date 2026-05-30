Владислав Панев: Положението около свръхдефицита не е кризисно

Положението около свръхдефицита не е кризисно, но е важно България да предприеме стъпки в посока намаляването му, каза депутатът от "Демократична България" (ДБ) Владислав Панев в студиото на "Говори сега":

Владислав Панев, депутат от ДБ:" Свръхдефицитът, той е за 2025 година. Ние сме коментирали и по националната телевизия, че обявеният дефицит от 3,5%, той е само на книга толкова. Иначе е доста по-висок. Ако се вземе предвид и капиталовите вложения на българска държава, Българския енергиен холдинг, Българска банка за развитие, тези 500 милиона авансово, които банките платиха през 2025 година, ако вземем тези фактори предвид, вероятно дефицитът е 5-6% и може би това е основанието на Европейската комисия да започне такава процедура."

Той допълни, че отговорно за случилото се е правителството на премиера Желязков. Но важно е какво ще се предприеме оттук нататък, за да се избегне румънския сценарий.

Владислав Панев, депутат от ДБ: "Важно е какво прави от тук нататък правителството. И мен това ме интересува. Дали ще пристъпи към реформи в разходната част на бюджета, което е важно, или не. Или ще се оправдава само с предишните. Естествено, ако пристъпи към реформи, които понякога може да са непопулярни, ние ще ги подкрепим, тъй като сме така отговорна сила и смятам, че е важно България да предприеме тези стъпки. Положението не е кризисно. Не искам никой да плаша с това."

Трябва да се предприемат непопулярни мерки, допълни Панев.

Владислав Панев, депутат от ДБ: "Трябва да така да изследваме разходната част и да започнем да намаляваме и администрация, и да видим кои са корупционните обществени поръчки, и да въведем обществени поръчки за частните болници, когато става въпрос за финансиране от Здравната каса. Ако правителството действа и по отношение на бюджета, но не става въпрос само за бюджетни реформи, става въпрос за реформи в съдебната система и на други места, ние ще го подкрепяме. Ако така действат по-пасивно, разчитат повече на това рейтинг, да стои високо в место да вършат правилните неща, тогава ще бъдем критични."

По повод незаконния град край Варна Панев обясни, че вината по-скоро не е на сегашния кмет Благомир Коцев:

Аз, за колкото чувам, решенията за търапимост на сградите са взети преди Благомир Коцев да стане кмет на Варна, т.е. до 2023 година. Но в крайна сметка, нека съдебните органи да решат кой носи отговорено за това.

#депутат от ДБ #свръхдефицит #Владислав Панев #Варна

