Столичната община обявява конкурс за разделно събиране на отпадъци

Столичната община открива конкурсната процедура за разделното събиране на отпадъци в София, съобщиха от "Московска" 33. Договорите ще са за срок от 5 години.

Отправянето на поканите към лицензираните организации е резултат от интензивни предварителни разговори през изминалите месеци, водени от заместник-кмета по екология Николай Неделков.

„Официалното обявяване на поканите е следващата стъпка, до която стигнахме след конструктивен и оперативен диалог с оползотворяващите организации, за което им благодаря. В разговорите през последните месеци заедно успяхме да очертаем ясни възможности за подобряване на качеството на услугата в София, като водещото за нас през цялото време беше едно – да защитим обществения интерес и да предоставим на гражданите по-удобна, достъпна и работеща система за рециклиране. С тази покана отваряме следващата страница от процеса и преминаваме към реални действия“, каза заместник-кметът по екология Николай Неделков.

Поръчката обхваща четири отделни групи, в които са разпределени всички 24 административни района на града. Кандидатите трябва да представят подробни и разчетени програми за управление на отпадъците както от домакинствата, така и от търговските обекти, заведенията и административните сгради.

Текстовете на поканите поставят ясен акцент върху детайлното описание на техническите характеристики на съдовете и на транспортните средства, честотата на извозване, както и провеждането на иновативни информационно-разяснителни кампании в публична среда без раздаването на неекологични хартиени флаери.

С публикуването на поканите се задейства и официалният административен процес по закон.

Организациите по оползотворяване разполагат с двуседмичен срок, като заявленията за участие заедно с подробните програми трябва да бъдат подадени в деловодството на Столичната община най-късно до 17.00 ч. на 12 юни 2026 г.

Предстои да бъде сформирана специализирана експертна комисия, която ще има задачата детайлно да разгледа, анализира и оцени постъпилите концепции.

След като приключи своята работа, комисията ще изготви подробен доклад, който ще бъде предоставен за утвърждаване от кмета на София Васил Терзиев.

Финалната стъпка предвижда готовите проекти на договори да бъдат представени пред Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичния общински съвет, след което ще се премине към официалното им подписване.

Конкретните параметри на бъдещото сътрудничество, точният брой на цветните контейнери, графиците за тяхното разполагане по квартали ще бъдат обявени официално едва след пълното финализиране на административната процедура и официалното подписване на договорите, допълват от Столичната община.