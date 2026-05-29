Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
СЛУЧАЯТ "БАБА АЛИНО"

Министър Абровски: Незаконните ограждения в Баба Алино ще бъдат премахнати

Регионалната дирекция по горите - Варна е дала десетдневен срок за премахване на огражденията на незаконните постройки в местността

Регионалната дирекция по горите - Варна е дала десетдневен срок за премахване на огражденията на незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на парламентарния контрол.

"През 2023 - 2026 г. от страна на Регионалната дирекция по горите - Варна са извършени множество проверки с участие на други администрации. Установена е незаконна сеч, включително изкореняване и премахване на дървесна растителност, както и застрояване в други имоти. След проверките са информирани институциите. Предвид тежестта и мащаба на констатираните нарушение Министерството на земеделието и храните допълнително е инициирало междуведомствени срещи", обясни министърът.

Като друг основен проблем е установен ограниченият достъп до повечето обекти, на които са поставени ограничения или охрана, на които се налага съдействието на МВР, поясни още Абровски:

"Регионалната дирекция по горите е направила писмо с искане въпросната фирма да махне загражденията, на което въпросната фирма изключително цинично е отговорила, че това няма как да се случи, вследствие на което Регионалната дирекция по горите е издала принудителна мярка за премахването им в срок за 10 дни. Тази ограда ще бъде принудително премахната."

"Община Варна е сезирана от момента, в който при извършване на своята проверка по отношение на незаконната сеч. Община Варна към онзи момент и досега е била с широко затворени очи по отношение на проблема. Защо, по какъв начин, бих ви посъветвала да се срещнете с кмета и да го питате защо от 2023 г. до настоящия момент нищо не е направил", каза земеделският министър.

Той уточни, че в Закона за горите има абсолютна забрана да се огражда горска територия.

