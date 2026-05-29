Румъния с остра реакция, след като руски дрон порази жилищна сграда в Галац

Руски дрон порази жилищен блок в румънския град Галац през изминалата нощ. Избухналият взрив е изпепелил един от апартаментите. Пострадали са дете и жена, над 70 души са били евакуирани от сградата. От румънското външно министерство остро осъдиха „сериозната и безотговорна ескалация от страна на Русия“. Това е най-тежкият инцидент с дрон на територията на Европейския съюз и НАТО от началото на войната в Украйна.

От Букурещ предава кореспондентът на БНТ Стилиян Деянов

Днес заседава Съветът за национална сигурност, който президентът Никушор Дан свика след инцидента.

Съветът заяви, че цялата отговорност за удара по Галац с дрон „Геран 2“ принадлежи на Русия. Консулът на Русия в Констанца беше обявен за персона нон грата и консулството ще бъде затворено. Посланикът на Русия в Букурещ беше привикан за обяснения във външно министерство. Прокуратурата в Галац от своя страна започна наказателно разследване за опит за убийство.

Това е най-сериозният инцидент от серията подобни прониквания на руски дронове на румънска територия – общо 47 на брой досега. Снощи само щастливата случайност направи така, че попадението да не завърши с множество жертви. Дронът удари надпокривната част на асансьорната шахта и взривът не разруши пряко апартаментите под покрива, а само предизвика пожар. Сред пострадалите с изгаряния в болница е и дете на 14 години.

Както често се случва през последните месеци, жителите на 250 000-ният Галац са събудени от съобщение за тревога в телефоните си посред нощ. Само 5 минути по-късно градът е разтърсен от мощен взрив, наподобяващ земетресение.

Бригаден генерал Джордже Максим, зам.-командир на генералния щаб на румънската армия: „Дронът, който порази Галац, е навлязъл във въздушното ни пространство в 1:52 ч. след полунощ, след което изчезва от радарите. Държа да подчертая, че Румъния не е атакувана, а е изправена пред резултат от конфликт, който тече до нашата територия.“

Вдигнати са два самолета F-16 и един хеликоптер, но е преценено, че обстрелването на дрона над Галац е опасно за жителите. Специалисти казват, че така или иначе свалянето на дрон с изтребител е трудна задача и призовават да бъде ускорена работата по споразумението с Украйна за набавяне на дронове-прихващачи – единствените доказали надеждност в реални условия.

След взрива хората са в паника. Започват да се самоевакуират.

Даниела – жител на Галац: „Всички се уплашихме. Аз живея в къщата зад блока. Стана в 2.00 часа сутринта. Абсолютно всички – мама, семейството, децата, всички можеше да загинем.“ „Това е малко парче фибростъкло от дрона, бяха на две пресечки оттук.“ Мария Драган – доктор в болницата в Галац: „14-годишното момче е в стабилно състояние и е прието в отделението за специално наблюдение.“

Обикновените румънци и политиците са единодушни за виновника.

Руслан: "Т.нар. „руски мир“ лека-полека достига и до Румъния." Стивън Евелин, американец, който живее в Галац: „Това е поредна провокация на руснаците. Изобщо не вярвам, че е инцидент.“

Още в ранните часове на деня президентът Никушор Дан също посочи Русия.

Никушор Дан – президент на Румъния: „Русия носи пълна отговорност за този инцидент – една държава, която води война на агресия срещу Украйна вече над 4 години.“

Президентът Дан заяви, че останките от дрона ясно показват, че става дума за „Геран 2“ с пълен заряд, а проследената траектория доказва, че е излетял от територията на Русия.

От руското външно министерство обявиха, че случаят се използва, за да се отклони вниманието от войната в Украйна. Последва и мощна руска хибридна атака – социалните мрежи бяха залети от съобщения, твърдящи, че дронът не е бил руски. Руската информационна агенция ТАСС дори съобщи, че над Румъния е паднал „дрон с неустановен произход“.