Парламентът прие закона за създаване на нова Комисия за противодействие на корупцията

Тя трябва да се избере в срок до 1 месец
След дълги дебати на второ четене депутатите създадоха нова комисия за борба с корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Сформирането ѝ е условие по Плана за възстановяване и устойчивост. Заради липсващата реформа Еврокомисията спря изплащането на над 258 милиона евро.
Комисията ще се състои от петима членове – един ще се избира от Народното събрание, един от президента, по един от общите събрания на ВКС и ВАС и един от Висшия адвокатски съвет. Председателят ще се избира на ротационен принцип всяка година чрез жребий. Мандатът на членовете ще е 5 години, а на всеки 6 месеца комисията ще отчита дейността си пред Народното събрание.
52 категории лица, заемащи висши публични длъжности, ще бъдат контролирани от тази комисия. Те трябва да подават ежегодни декларации и подлежат на проверки за установяване на корупция.
Иван Вачев, „Прогресивна България“: „Разбирам всички притеснения, че комисията и органът, който ще бъде създаден, за да се бори с корупцията, може да се използва като политическа бухалка. Това няма да се случи, защото членовете, които ще бъдат в тази комисия, са избрани от независими органи.“
Стефан Арсов, ГЕРБ-СДС: „Приветстваме управляващите за тази реформа и борба с корупцията и се надяваме тя да не бъде една политическа бухалка. С приемането на тези закони даваме ясен сигнал, че борбата с корупцията не е просто лозунг, а държавен приоритет.“
Велислав Величков, „Продължаваме промяната“: „Ние вече видяхме един голям провал с една комисия и видяхме как тя бе използвана като политическа бухалка, за да се защитят правата на хората, трябва да внимаваме това да не се повтори. Тази комисия си подаваше топката с прокуратурата, за да обслужва на практика политически процеси.“
Атанас Славов, „Демократична България“: „Каквито и разследващи да създадем, ние не можем да очакваме кой знае какви резултати, защото прокуратурата остава нереформирана.“
Петър Петров, „Възраждане“: „Като възкресявате комисията, която не работеше при управлението на ГЕРБ и ДПС, също така възкресявате един порочен модел на избор на независими органи.“