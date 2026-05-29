Парламентът прие закона за създаване на нова Комисия за противодействие на корупцията

След дълги дебати на второ четене депутатите създадоха нова комисия за борба с корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Сформирането ѝ е условие по Плана за възстановяване и устойчивост. Заради липсващата реформа Еврокомисията спря изплащането на над 258 милиона евро.

Комисията ще се състои от петима членове – един ще се избира от Народното събрание, един от президента, по един от общите събрания на ВКС и ВАС и един от Висшия адвокатски съвет. Председателят ще се избира на ротационен принцип всяка година чрез жребий. Мандатът на членовете ще е 5 години, а на всеки 6 месеца комисията ще отчита дейността си пред Народното събрание.

52 категории лица, заемащи висши публични длъжности, ще бъдат контролирани от тази комисия. Те трябва да подават ежегодни декларации и подлежат на проверки за установяване на корупция.