Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за...
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца...
Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Парламентът прие закона за създаване на нова Комисия за противодействие на корупцията

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Тя трябва да се избере в срок до 1 месец

След дълги дебати на второ четене депутатите създадоха нова комисия за борба с корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Сформирането ѝ е условие по Плана за възстановяване и устойчивост. Заради липсващата реформа Еврокомисията спря изплащането на над 258 милиона евро.

Комисията ще се състои от петима членове – един ще се избира от Народното събрание, един от президента, по един от общите събрания на ВКС и ВАС и един от Висшия адвокатски съвет. Председателят ще се избира на ротационен принцип всяка година чрез жребий. Мандатът на членовете ще е 5 години, а на всеки 6 месеца комисията ще отчита дейността си пред Народното събрание.

52 категории лица, заемащи висши публични длъжности, ще бъдат контролирани от тази комисия. Те трябва да подават ежегодни декларации и подлежат на проверки за установяване на корупция.

Иван Вачев, „Прогресивна България“: „Разбирам всички притеснения, че комисията и органът, който ще бъде създаден, за да се бори с корупцията, може да се използва като политическа бухалка. Това няма да се случи, защото членовете, които ще бъдат в тази комисия, са избрани от независими органи.“

Стефан Арсов, ГЕРБ-СДС: „Приветстваме управляващите за тази реформа и борба с корупцията и се надяваме тя да не бъде една политическа бухалка. С приемането на тези закони даваме ясен сигнал, че борбата с корупцията не е просто лозунг, а държавен приоритет.“

Велислав Величков, „Продължаваме промяната“: „Ние вече видяхме един голям провал с една комисия и видяхме как тя бе използвана като политическа бухалка, за да се защитят правата на хората, трябва да внимаваме това да не се повтори. Тази комисия си подаваше топката с прокуратурата, за да обслужва на практика политически процеси.“

Атанас Славов, „Демократична България“: „Каквито и разследващи да създадем, ние не можем да очакваме кой знае какви резултати, защото прокуратурата остава нереформирана.“

Петър Петров, „Възраждане“: „Като възкресявате комисията, която не работеше при управлението на ГЕРБ и ДПС, също така възкресявате един порочен модел на избор на независими органи.“

Президентът Илияна Йотова изпрати писмо до румънския си колега Никушор Дан за инцидента в Галац
Георги Клисурски пред БНТ: България не е обявена за държава в свръхдефицит
Илияна Йотова посрещна в президентската институция деца на загинали служители от системата на МВР
Иван Шишков: Началникът на кадастъра във Варна трябва да има заповед за уволнение от днес
МВнР: България категорично осъжда инцидента в Галац, причинен от руски въоръжен дрон
Реакции в парламента след решението на Брюксел за процедура по свръхдефицит срещу България
Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца за персона нон грата
В очакване на подписа на Тръмп: По-близо до сделка ли е Иран?
