Парламентът обсъжда нова антикорупционна комисия с разследващи правомощия

Депутатите разглеждат на второ четене Законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Основната му цел е създаването на ефективен орган за борба с корупцията, което е условие за изплащане на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се новата комисия да се състои от петима членове - един ще се избира от Народното събрание, един от президента, по един от ВКС и ВАС и един от Висшия адвокатски съвет. Мандатът на новата Антикорупционна комисия ще е 5 години, а председателят ще се сменя всяка година чрез жребий и ротация.

Милен Трифонов от "Прогресивна България": "Със свито сърце ще подкрепя разследващите функции, защото добре знам, че когато дадем големи правомощия на държавен орган, има сериозна опасност от злоупотреба и опияняване с власт".

Опозицията обаче е скептична по отношение на разследващите функции на комисията.