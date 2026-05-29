Парламентът обсъжда нова антикорупционна комисия с разследващи правомощия

Християна Димитрова
Депутатите разглеждат на второ четене Законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Основната му цел е създаването на ефективен орган за борба с корупцията, което е условие за изплащане на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се новата комисия да се състои от петима членове - един ще се избира от Народното събрание, един от президента, по един от ВКС и ВАС и един от Висшия адвокатски съвет. Мандатът на новата Антикорупционна комисия ще е 5 години, а председателят ще се сменя всяка година чрез жребий и ротация.

Милен Трифонов от "Прогресивна България": "Със свито сърце ще подкрепя разследващите функции, защото добре знам, че когато дадем големи правомощия на държавен орган, има сериозна опасност от злоупотреба и опияняване с власт".

Опозицията обаче е скептична по отношение на разследващите функции на комисията.

Стефан Арсов, ГЕРБ-СДС: "Приветстваме управляващите за тази реформа и се надяваме тя да не бъде една политическа бухалка. С този законопроект даваме сигнал, че борбата с корупцията не е просто лозунг, а държавен приоритет".

Атанас Славов от "Демократична България": "Разследващите функции сами по себе си не могат да доведат до резултат във връзка с борбата с корупцията, защото разследването е под контрола на Прокуратурата. Нито един разследващ не може нищо да направи без то да е получило одобрението на прокурора. Каквито и разследващи да създадем, ние не можем да очакваме кой знае какви промени, защото прокуратурата остава нереформирана".

Велислав Величков от "Продължаваме Промяната": "Важен е директорът на дирекцията, защото той има прекалено голяма власт. Той изпраща в Прокуратурата, когато прецени, че има достатъчно данни за извършени престъпления, но той прекратява също така, когато реши, че няма достатъчно данни. Той може да докара комисията до успех, може да я докара и до провал".

