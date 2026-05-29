Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна имат нотариални актове, плащали за ток и вода

Скандалът около "незаконния град" край Варна се разраства. Кметът на града Благомир Коцев беше изслушан вчера на заседание на Общинския съвет. Той обещава скоро да бъде издаден акт за разрушаване на незаконните постройки.

Хората, които са си купили постройки в града обаче са притеснени, като чуват, че всичко тук може да бъде разрушено. Всички казват, че са теглили кредити от банки и че документите им са проверени.

Олга: "През февруари 2026 г. месец си купихме тук дома, земята под него, имаме нотариални актове и всякакви документи. Платили сме си данъците в НАП, плащаме за ток, за вода. Тук се чувстваме прекрасно. Вижте колко е красиво." Павел: "Ето, виждаме нотариалния акт за покупко-продажба на недвижима имот, предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Тук е нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека. Има и удостоверение за постоянен адрес, тук, в местността "Баба Алено". Не искам да разрушават комплекта, защото по принцип започнах да живея тук през 2023 година. И тук нямаше нищо. И търпях всичко това с надежда, че ще има развита инфраструктура, ще има басейни, магазини. Доста пари съм вложил. И нали трябва да плащам ипотечен кредит още 20 години. За това, ако нали ще се разрушат всичко, не знам за какво ще плащам. Тук също има документ, че съм плащал данъци в общината. Т.е. ето печат от Община Варна. И тук има адрес."

Все още не е ясно какви действия могат да предприемат собствениците на имоти. Чакат информация от компания, от адвокатите й, да видят какво ще им бъде предложено, търсят и консултации с адвокати.

Игор: "Опасенията ни са, че пак ще се наложи да си търсим дом, ще останем без пари и пак на улицата." Диана: "Ние сме тук от края на февруари, имам нотариален акт от края на февруари. Планирахме след няколко седмици да се преместим тук. Преди това, докато оформяхме всичко, проверихме с български юрист всички документи. Бяхме сигурни, всичко е добре. Но след тези всички новости сме наплашени и очакваме какво ще бъде, защото сме обичайни хора, без торби с пари. Обикновени хора, да, без торби с пари, които побегнахме от Украйна, не само по своята воля, а защото е война и надявахме се тук да живеем спокойно. И сега такава е ситуация. Много сме наплашени. Надяваме се, че нещо благополучно ще се реши и ми за това ще направим каквото можем."

