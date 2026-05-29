Прокуратурата пое разследването на пожара в хотел в Слънчев бряг

Окръжната прокуратура в Бургас поема разследването на пожара в хотел в Слънчев бряг, при който загина 51-годишен мъж. От държавното обвинение посочиха, че към настоящия момент са извършени два огледа на местопроизшествието, разпитват се свидетели. Изискана е цялостната документация, имаща отношение към случилото се.

По първоначални данни е установено, че причина за пожара са извършвани ремонтни дейности на територията на хотела. Пострадалият мъж е бил служител в хотела и е отговарял за поддръжката в него.

По повод тиражирани в медийното пространство материали, че в резултат на пожара е починал и още един мъж, Окръжна прокуратура – Бургас съобщава, че действително в района на хотела е починал и друг човек, но от извършената аутопсия на трупа е установено, че той е починал от инфаркт, което няма връзка с пожара.

Разследването по случая продължава, като предстои да бъдат изготвени техническа и пожаротехническа експертиза, които да дадат категоричен отговор за механизма на възникване на пожара, щетите, нанесени от него, и причините за настъпилия летален изход на пострадалия.