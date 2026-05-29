Още една жертва на пожара в хотел в Слънчев бряг

Втора жертва у нас на пожара в хотел в Слънчев бряг.

Достъпът до хотела вече е ограничен, започнаха и първите огледи както на полицията. От Инспекцията по труда пристигнаха за втори оглед.

Вчера около 22.00 часа пожарът отново се разгоря. Наложи се хората да бъдат изведени повторно - общо 121 туристи, които пренощуваха в друг хотел.

Пожарът се разгорял, тъй като имало оголени кабели в шахта, която започва от вече горялото помещение и тръгва по целият хотел.

Мъж от персонала, украински гражданин, се почувствал зле, след което припаднал. Извикана е била Спешната помощ, но мъжът е починал. Точните причини се уточняват, както и това, което е довело до самия инцидент.

"При ликвидиране на пожара, в последствие същият се възобновява и започва да се разпространява вертикално по технологични вентилационни отвори по фасадата и във сградата на хотела. Щетите са на всички етажи на хотела в крилото, в което се е развил пожарът." "Оглед пълноценен не можахме да извършим, тъй като се възобнови пожара. А вчера това, което направихме, общо взето събрахме информация от работещите. Работниците са извършвали ремонт на климатичната инсталация, имало е подмяна на тръби, рязане на тръби. Общо взето някъде в целия този процес е възникнал пожара. Другият човек, който за съжаление също е починал, но той там си е... сега не съм лекар, но тъй като се случи пред мен, е така призниците, които видях, са на инфаркт."

