27% от децата в България са били изложени на риск от бедност през 2025 г., показват данни на НСИ

від БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Снимка: БТА
Двадесет и седем на сто от децата са изложени на риск от бедност, а 26,7 на сто изпитват материални лишения, сочат данни от публикацията на Националния статистически институт (НСИ) „Децата в България“ за 2025 година.

Изданието е част от утвърдена практика на НСИ в партньорство с УНИЦЕФ България по повод Деня на детето – 1 юни, съобщиха от НСИ. Съвместната инициатива има за цел да предоставя надеждна и систематизирана информация за състоянието и развитието на децата в страната, като насърчава използването на данни за формулиране на ефективни политики за подобряване на благосъстоянието и гарантиране на правата на всяко дете.

„Децата в България“ обхваща основни демографски, социално-икономически, образователни и здравни показатели, както и данни за материалното благосъстояние и рисковете от социално изключване сред децата. Чрез него се цели по-добро разбиране на реалната ситуация на децата в България и подкрепа на усилията за устойчиво развитие и равен достъп до услуги и възможности.

Към края на 2025 г. децата до 17 години в страната са 1,09 млн., или 17 на сто от населението, като преобладаващата част (75,3 на сто) живеят в градовете, показват данните на НСИ.

През годината продължава тенденцията на намаляване на раждаемостта – родените деца са 50 496, което е с 6 на сто по-малко спрямо предходната година. В същото време детската смъртност намалява в дългосрочен план и достига 4,6 промила при 6,6 промила през 2015 година.

